MS 20 hokej 2020 | Kdy hrají Češi, nominace a další informace | iSport.cz

Český útočník Jakub Lauko se snaží prosadit přes amerického obránce Quinna Hughese během čtvrtfinále mistrovství světa do 20 let • ČTK

MS v hokeji do 20 let se do Česka vrací po 12 letech. Junioři si tu o cenné kovy zahrají už počtvrté. V roce 2008 šampionát proběhl v Libereci a Pardubicích. Český hockeytown pořádal MS s Hradcem Králové i v roce 2002. Ostrava s Frýdkem-Místkem pak hostila šampionát v roce 1994. Čeští junioři ještě nikdy na domácím šampionátu medaili nezískali.

Češi za první medailí z domácího šampionátu vykročí 26. prosince, kdy vstoupí do turnaje duelem s Ruskem. Ve všech zápasech skupiny B je za vítězstvím požene vyprodaná Ostravar Arena, která pojme až 10 004 diváků. Skupina A se bude hrát v Třinci.

Kdy hrají Češi?

čtvrtek 26. prosince 15:00

ČR - Rusko

sobota 28. prosince 15:00

ČR - Německo

pondělí 30. prosince 19:00

USA - ČR

úterý 31. prosince 19:00

Kanada - ČR

Česká nominace a příprava na MS do 20 let

Trenér hokejové reprezentace do 20 let Václav Varaďa zařadil do širší nominace 39 hráčů. Nechybí v ní hlavní hvězdy českého týmu - brankář Lukáš Dostál nebo útočníci Jakub Lauko a Jan Jeník. Před šampionátem Varaďa zúží výběr na 3 brankáře a 20 hráčů do pole.

Českou reprezentaci před mistrovstvím světa čekají tři přípravné zápasy:

13. prosince s Frýdkem-Místkem

20. prosince se Švédskem

22. prosince se Slovenskem

Jaké hvězdy se na šampionátu představí?

Několik hráčů z 1. kola draftu NHL, mistři světa z šampionátu hráčů do 18 let a mnoho dalších talentů se představí od prosince do ledna v Ostravě a Třinci.

Otazník visí nad startem nejproduktivnějšího hráče předchozích dvou ročníků MS do 18 let Jacka Hughese. Ten sice v širší nominaci USA chybí, ale američtí novináři spekulují nad jeho startem v Česku. V širší nominace USA naopak nechybí nejlepší střelec loňského MS do 18 let Cole Caufield.

V širší nominaci Švédska je hned několik zlatých medailistů ze zmíněného šampionátu hráčů do 18 let. Pozornost si zaslouží osmička draftu NHL Philip Broberg i útočné trio Karl Henriksson, Lucas Raymond, Alexander Holtz.

V dresu „sborné" se vyplatí sledovat Vasilije Podkolzina, desítku draftu NHL a kapitána posledního výběru Ruska do 18 let.

Vstupenky na MS v hokeji do 20 let

Poslední vlna vstupenek šla do prodeje 6. prosince. Lístky na zápasy českého týmu byly stejně jako v předchozí vlnách předprodeje rychle pryč. K dispozici jsou tak už jen vstupenky na ostatní zápasy základních skupin. Pár vstupenek zbývá i na play off. Vstupenky lze pořídit online na stránkách šampionátu.

Ťuk a Puk maskoty šampionátu v Ostravě a Třinci

Čeští lvi jsou s výběrem hokejistů spojeni již od roku 2016. Běžně nosí dresy s čísly 47 a 98, které symbolizují první zlaté medaile na MS a slavný triumf na olympiádě v Naganu. Pro šampionát dvacítek se ale převléknou do dresu s logem MS na přední části dresu a symbolickým číslem 20 na zádech.