MS 20 hokej | Lauko na MS skončil! Vyšetření odhalilo poškození kolenních vazů | iSport.cz

Rozhodčí faul neodpískali a ani Sokolov žádnou vinu za zranění protihráče necítil. Český tým se s Laukovou absencí dokázal vyrovnat a obhájce bronzových medailí porazil 4:3.

Trenér Václav Varaďa po zápase připustil, že prvotní prognózy nejsou optimistické. Lauko následně podstoupil vyšetření magnetickou rezonanci, které potvrdilo, že už si na turnaji nezahraje.

Další utkání čeká domácí výběr v sobotu, kdy se utká s Německem. Ve skupině mají Varaďovi svěřenci ještě Kanadu a finalisty minulého MS ze Spojených států.

Bruins prospect Jakub Lauko injures his leg 53 seconds into the WJC pic.twitter.com/KDxLWZjMK5