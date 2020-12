ONLINE: Švédsko - Česko. Dvacítka se na úvod MS pokusí se o překvapení

Hokejová dvacítka vstupuje do mistrovství světa • ČTK

Čeští hokejisté do 20 let vstupují do mistrovství světa v Edmontonu zápasem proti Švédsku. V pětadvacetičlenném kádru zůstalo po finálním zúžení nominace deset hráčů, kteří reprezentovali před rokem na domácím juniorském šampionátu v Ostravě a Třinci. Adam Raška ale kvůli trestu v sestavě chybí. První utkání svěřenců trenéra Karla Mlejnka začíná ve 20 hodin českého času, sledujte ho ONLINE.