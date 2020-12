Brutální realita. Čechy setnuli top zadáci Švédska a budoucí hvězdy NHL

V roce 2019 šli v prvním kole na řadu čtyři Švédové. Tři z nich byli obránci a všichni se představili proti českému výběru. V prvním obranném páru si vypomáhali kapitán Philip Broberg a Tobias Björnfot. Druhému velel zase Victor Söderström. Právě on se švédským kapitánem mají doplnit už tak bohaté řady obránců v NHL ze země tří korunek. Mimochodem, v minulém ročníku jich v zámoří do zápasu nastoupilo 43. To je o deset více než počet všech Čechů dohromady.

Body obou obránců na MS juniorů: Philip Broberg 12 zápasů (1+4)

Victor Söderström 8 zápasů (1+8)

Broberg se Söderströmem navíc v průběhu utkání více a více přitápěli pod kotlem, především jejich dovednosti v ovládání kotouče na útočné modré čáře bily do očí. Dovolili si podržet puk, jít do kličky, nezbavovali se zbrkle kotouče. Oba zakončili zápas se třemi asistencemi na kontě.

„V první třetině se nám moc nedařilo, to je třeba říct. Z velké části za to mohli Češi svojí aktivitou. Jsou to dobří bruslaři, bylo poměrně těžké je bránit. Zároveň je třeba zmínit, že jsme neměli žádný přípravný zápas, i to hrálo svou roli,“ shrnul úvod duelu, kde Češi byli rovnocennými partnery Broberg.

Osmička draftu z roku 2019 má za úkol v nejbližších letech zalepit dlouho viditelný problém v sestavě Edmontonu. Děravou obranu. Měl by tak pomoci Connoru McDavidovi dostat se na vrchol. „Bylo hodně speciální hrát v místě, kde vás draftovali,“ potvrdil obránce, jenž byl po zápase vyhlášen nejlepším Švédem.

Víc, než zdárně mu sekundoval Söderström. Jeho si vybrala v roce 2019 o tři výběry po Brobergovi Arizona. Ta má se Švédy obecně skvělé zkušenosti. Však Kojotům dělá kapitána Oliver Ekman-Larsson a mezi obránci ho doplňuje ještě Niklas Hjalmarsson. A s jejich mladým krajanem se počítá, že v dohledné době se stane pevnou součástí hlavního týmu z jihu Ameriky.

Zajímavé bylo sledovat i zdravou sebejistotu sálající ze Švédů nejen na ledě, ale i při hodnocení proběhlého zápasu. Zatímco Češi díky povedené první třetině živili naději na slušný výsledek, Švédi byli o přestávce mezi první a druhou třetinou klidní.

„I kdyby utkání nevyšlo, je to jen jeden zápas z mnoha na cestě ke zlatu. A právě zlato je naším cílem. Případná prohra z jednoho utkání pro nás vůbec nic nemění,“ shrnul švédské cíle devatenáctiletý Broberg. Minimálně v obraně opravdu nebude potíž se rovnat s těmi nejlepšími. Jak Söderström, tak právě Broberg, už těmi nejlepšími jsou.