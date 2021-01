Američan nahrává i trhá sítě. Chválí ho Matthews, v bublině je celebritou

Trevor Zegras by měl být hvězdou Ducks příštích let • Profimedia

Tři body v utkání se Švédy, pět proti Česku, čtyři proti Rakušanům a gól Rusům. Američan Trevor Zegras po čtyřech zápasech skupiny vedl produktivitu juniorského šampionátu se 13 body, nasypal šest gólů. Tolik kromě něj dal jen Kanaďan Dylan Cozens. Pokud by mu to vydrželo, mohlo se mu povést něco, co žádný hráč na šampionátu dvacítek ještě nedokázal. Jeden rok být nejlepším nahrávačem turnaje a v dalším nejlepším střelcem.

Něco podobného předvedl v historii pouze Vladimir Krutov před čtyřiceti lety. V roce 1979 posbíral nejvíc áček, o sezonu později se dělil o prvenství mezi zakončovateli. Mistrovství světa dvacetiletých pokročilo od té doby o stovky mil dál, včetně pozornosti médií. A tak se Trevor Zegras i za stěnami edmontonské bubliny stal celebritou. Na dálku ho povzbuzují hvězdy jako Auston Matthews, média tlumočí jeho názory na všechno možné. Třeba na bizarní způsob, jakým si omotává hokejku jeho americký parťák Arthur Kaliyev.

Na čepeli nemá skoro žádnou pásku, zato snad celou roli spotřebuje na horní konec žerdi. Dělá to tak prý od třinácti. „Je to brutální. Jeho hůl váží snad dvacet kilo a nikdo neví, proč to tak dělá. Říkal, že to připomíná držadlo tenisové rakety. Je to docela šílené. Něco takového jsem ještě neviděl,“ líčil Zegras.

On sám už zaujal taky americké hvězdy. Poté, co pěti body (2+3) přispěl k vítězství 7:0 nad českým výběrem, napsal mu na dálku přes Twitter stručný vzkaz Auston Matthews. „Zegras to bylo pěknýýý,“ chválil centr Toronta. „Paráda. Vím, že spousta kluků v naší kabině k němu vzhlíží a je skvělé, co udělal pro americký hokej. Utkvělo mi to v paměti,“ reagoval Zegras, jakmile se dozvěděl o tweetu hvězdy Maple Leafs.

Matthews si během dvou šampionátů ve dvanácti zápasech připsal 14 bodů (8+6) a sedmi trefami v roce 2016 pomohl juniorům USA k bronzovým medailím. Zegras si před rokem připsal devět asistencí, vesměs prvních, byl nejlepším nahrávačem turnaje a vyhrál produktivitu týmu.

Před letošním čtvrtfinále měl dohromady 14 asistencí a dělil se o druhé místo mezi nejlepšími Američany historie s Dougem Weightem. S celkovým ziskem 22 bodů se Zegras dotáhnul v produktivitě výběrů USA na třetího Jamese Van Riemsdyka. „To jen ukazuje, jak dobré mám spoluhráče. Kdybychom nedávali góly, nikam by to nevedlo. Je to i moje práce. V lajně se mnou nastupují opravdu výborní hráči, kteří umějí dostat puk do branky.“

Od patnácti let se zdokonaloval v rámci amerického rozvojového programu, od dětství jezdil rovněž do Vancouveru na letní kempy, které vede bývalý český útočník Jaroslav Svejkovský. Potkal se tam například s Jackem Hughesem, současným kapitánem americké dvacítky Cameronem Yorkem nebo taky Šimonem Kubíčkem a Jaromírem Pytlíkem.

Když ho v roce 2019 draftoval Anaheim coby devítku v celkovém pořadí, psalo se o něm zejména jako o jednom z nejlepších tvůrců hry v ročníku. Spojuje v sobě přehled, přesnost, kreativitu a načasování, dokáže trefit i tu nejmenší mezírku. Taky se zlepšil v rychlosti a zesílil, i když obr z něj nikdy nebude.

Fantastická sezona na Bostonské Univerzitě (jako nováček 36 bodů v 33 zápasech) mu pomohla ke smlouvě v NHL. Podepsal v březnu. Ducks procházejí přestavbou. Vedle mladíků jako Max Comtois, Max Jones, Troy Terry nebo Sam Steel se má stát jedním z vůdců jejich nové generace.

Tento ročník měl Zegras začínat na farmě v San Diegu, jenže kvůli pandemii nehrál nikde. Ale že ho to nějak poznamenalo, to ani náhodou. Na velkých turnajích sbíral výhradně asistence, letos navíc předvádí, jak parádní má střelu. Loni začínal na dvacítkách coby mladší ročník ve druhém sledu, v úvodním střetnutí s Kanadou hrál deset minut. Vypracoval se však až do elitního útoku. Tentokrát patří k lídrům od začátku, byť ho z centra přesunuli na křídlo.

O 19letém rodákovi z Bedfordu ve státě New York se od začátku turnaje v Edmontonu mluvilo jako o jednom z hlavních uchazečů o cenu pro nejužitečnějšího hráče. Všechno však záleží taky na výsledku. Zegras má bronz z osmnáctek 2019. Na dvacítkách loni vypadli Američané ve čtvrtfinále s Finskem, letos patřili k hlavním kandidátům na zlato. COVID-19 však nadělal v sestavě trhliny.

Přišli o pět hráčů, včetně dalších klíčových útočníků jako Thomas Bordeleau a Johnny Beecher. Johna Hughese zase neuvolnili z New Jersey. Se Zegrasem, Colem Caufieldem či Alexem Turcottem však Američané pořád měli silný výběr a ve skupině to potvrdili. „Mám v sobě dost ohně, chci se dostat mnohem dál, než do čtvrtfinále. Myslím, že jsme toho schopni,“ věřil Zegras.