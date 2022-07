Myšák chce táhnout dvacítku na MS: Průměrnost? Ambice máme velké

Hokejisté Hamiltonu slaví postup do finále Memorial Cupu, do kterého Buldogs posunul český útočník Jan Myšák • twitter.com

Kapitán reprezentace juniorů Jan Myšák věří v úspěch na blížícím se mistrovství světa do 20 let • Profimedia.cz

Zdravotně jste tedy stoprocentně fit?

„Ano! Byl jsem nějaký čas doma, s fyzioterapeutkou jsem pracoval na tom, abych se dal do pořádku. Ve Finsku jsem s klukama chodil na led, do zápasů jsem ale ještě nenaskočil. Moc se na to těším.“

Tým pro šampionát se od toho prosincového z půlky liší. Překvapilo vás to?

„Je fakt, že nových kluků je dost. Někteří kluci jet nemohli, další se omluvili. Máme i pár o dva roky mladších kluků ročníku 2004. Kostra je ale podobná, jádro tam je. Všichni se známe. Asi budeme mít nižší věkový průměr než ostatní. Neřekl bych ale, že v herním pojetí to bude nějak znát.“

Jak jste ve Finsku z tribuny viděl přednosti a nedostatky týmu?

„To si netroufám hodnotit. Já jsem upřímně hlavně rád, že jsem na šampionát mohl odjet. Musel jsem odvést spoustu práce, abych tu mohl být. Jsem rád, že mi trenéři umožnili jet. Na průměrnost se nechci ohlížet, ambice jako tým máme veliké. Bude to těžké, ale chceme ze všeho dostat maximum.“

Bál jste se, že byste šampionát nemusel stihnout?

„Určitě. Je pro mě strašně důležité, že můžu jet. Národní dres je pro mě nejvíc. Jsem vychovaný lidmi z Litvínova, třeba Jirka Šlégr mi tohle vždycky říkal už odmala. Pro mě je tohle čest. Jakmile je možnost, vždycky chci jet.“

Jak velký problém je pro vás termín šampionátu, který vám výrazně naruší letní přípravu?

„Já to beru naopak. Moje sezona byla hrozně dlouhá, už tak jsem letní přípravu skoro přeskočil. Tohle mě dostane do fyzické a herní kondice co nejdříve, což je super. I pro tým obecně to bude výborná příprava. Zápasy se člověk učí nejlíp.“

Z osobního hlediska to byla skvělá sezona, že? S Hamiltonem jste vyhrál OHL, zahrál jste si Memorial Cup.

„Výborný ročník. Od prvního dne jsme se s klukama bavili, že jdeme pro titul. Jsem rád, že jsme to dokázali. Z individuálního hlediska to mohlo být o kousek lepší, tam tolik spokojený nejsem. Jsem perfekcionista, takže dokonalé to nebude nikdy.“