Strašák covid: MS dvacítek s testy, ale bez bubliny. Nesmysl, říká manažer

Čeští junioři se v Kanadě připravují na nedělní start mistrovství světa do 20 let • Twitter.com/narodnitym

Několik posledních měsíců už svět prakticky zapomněl na pět písmen, která jen při zmínce kdekomu přivodí kopřivku. Covid. Nemoc se však znovu hlásí o slovo a může tak opět zle poznamenat za týden startující mistrovství světa juniorů v Kanadě. „Obavy mám velké. Na místě nebude žádná bublina. Je to nesmysl, ale neuděláme s tím nic,“ říká manažer české dvacítky Otakar Černý. Tým v neděli odletěl do Edmontonu. Zatím bez obránce Davida Jiříčka, který měl pozitivní tes t. Začátek MS (úterý 9. srpna) by ale měl stihnout.

Na prosincovém šampionátu Češi odehráli dva zápasy. Pak se počty pozitivních testů na covid mezi hráči v Edmontonu a Red Deeru rozjely natolik, že pořadatelé museli turnaj odpískat. Teď, nezvykle v srpnu, se bude konat jeho náhrada. Letní termín sliboval klid, jenže ve světě čísla pozitivně testovaných letí nahoru. O to překvapivější je, že týmy v Kanadě nečeká žádná bublina.

„Bublina nebude, ani nás nečekají karantény v hotelových pokojích. Ve čtvrtek jsme akorát všichni absolvovali povinný test,“ popisuje Otakar Černý, týmový manažer. Obránce David Jiříček měl test pozitivní, jinak byly výsledky všech ostatních členů české výpravy negativní.

Obránce, kterého nedávno draftoval Columbus, by měl do Kanady odcestovat po uplynutí karantény. „S IIHF to budeme po příletu do Edmontonu řešit. Pokud vše půjde podle plánu, měl by se David k týmu připojit ještě před začátkem mistrovství,“ tvrdí Černý.

V Edmontonu pak po příletu vybraní hráči absolvovali další test. Ten se konal formou náhodného výběru, hokejového šampionátu se vůbec netýkal. Z každého letu je vylosováno několik cestujících, kteří na kanadském území přistáli.

„Celý tým nyní absolvuje ještě jedno kolo testování 4. srpna. V případě, že všechno půjde podle plánu, by se potom dál v průběhu šampionátu testovat nemělo,“ říká Černý, který letos kandidoval na funkci prezidenta svazu.

„Od začátku jsme věděli, že Kanada nebude schopná zařídit bublinu. Teď už ji neudělá nikdo,“ přidává. „Obava je z mé strany veliká. Na rovinu říkám, že podle mě by se nemělo testovat vůbec. Buď testovat všechny a být v totální bublině, nebo netestovat vůbec. Něco mezi tím, co by zaručeně fungovalo, neexistuje. Podle mě je tohle špatné rozhodnutí IIHF, nám ale nezbývá, než se podřídit. Testoval bych jen lidi se symptomy nemoci. Tohle co vymysleli, je ale zase nesmysl. Neudělám s tím nic,“ kroutí hlavou.

Žádná další opatření nad rámec povinností Češi nedrželi. Všichni jsou očkovaní, jinak by se ani do Kanady nedostali. Všichni prý taky prodělali v nedávné době koronavirovou nákazu.

„Musím říct, že se docela bojím. Po návratu z kempu ve Finsku jsem dostal zprávu, že soused a jeden další kamarád, se kterým jsem se o víkendu měl potkat, mají covid. Je jasné, že se to zase probouzí a případů bude přibývat. Ve finském sportovním centru bylo pět sportovních reprezentací, všechny jsme měli vedle sebe na chodbě. K tomu v obří posilovně byly desítky atletů, gymnastů nebo vzpěračů. Fakt moře lidí. Kdykoli může dojít, že se to někde objeví. Záleží asi taky, jakou má kdo imunitu, protože očkovaní jsme všichni. Doufáme, že to dopadne dobře,“ přidává trenér Radim Rulík.

Podle zákulisních informací se i nyní v Kanadě do poslední chvíle řešilo, zda je rozumné šampionát v současné době vůbec pořádat. „Mluvil jsem s agenty a mnoha předními kanadskými politiky. Byli pro, aby se turnaj opět zrušil. Vypadá to však, že se to nestane,“ napsal před týdnem novinář Andy Strickland.

„Snažíme se vyhýbat většímu množství lidí. Doufám, že už je to ale za námi a celé mistrovství proběhne v pohodě,“ věří útočník českého týmu Jiří Kulich.

V Kanadě je MS dvacetiletých vždy velkým hitem s obřím zájmem diváků i médií, aktuálně se však v zemi více řeší sexuální skandály národního týmu z minulých let, které před časem vyplavaly na povrch. Členové českého realizačního týmu hráče v tomto směru nijak neinstruovali. „Je to bizár. My jsme s klukama tohle neřešili. Věřím, že nejsou retardovaní a vědí, jak se mají chovat,“ odmítá Černý.