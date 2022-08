Szturc rozhodl o výhře: Střídali, zkusil jsem se natlačit. Štvala ho vyloučení

Čeští hokejisté do 20 let se radují z gólu do slovenské sítě • ČTK / AP / Jason Franson

Už od začátku zápasu byli čeští hokejisté aktivnější, jenže z gólů se radovali Slováci, kteří se dostali do dvougólového vedení. Národní tým se ale nenechal rozhodit a ve druhé třetině otočil skóre. „Vždycky věříme v náš systém a v to, jak umíme hrát. Věděli jsme, že pokud to budeme plnit, tak vyhrajeme. Na začátku jsme sice dostali dva góly, poté jsme ale ukázali, co v nás je,“ komentoval povedený obrat útočník Szturc.

Ve třetí třetině poté svěřenci Radima Rulíka zvýšili už na 4:2, koncovka utkání ale přinesla drama. Slovensko totiž využilo dvě přesilové hry a vyrovnalo. „Měli jsme dobře rozehraný zápas. Soupeře jsme přestříleli, rvali jsme se do brankoviště. Otočili jsme to, druhá třetině byla z naší strany parádní. V té třetí jsme si to bohužel zkomplikovali. To se nemůže stávat,“ pokračoval Szturc.

Do dalšího utkání má tak český tým podněty ke zlepšení. „Potřebujeme zlepšit koncovku a nedělat zbytečné zkraty ve třetí třetině. Když máme jasné vedení, tak nemůžeme chodit na trestnou lavici,“ podotkll Szturc a narážel přitom na tři vyloučení v posledních osmi minutách zápasu.

Na prodloužení ale nakonec přece jen nedošlo. Právě Szturc se totiž natlačil do brankoviště a povedenou individuální akcí vstřelil vítěznou branku českého týmu „Viděl jsem, že všichni Slováci šli střídat. Stanislav Svozil, přihrál Davidu Špačkovi a ten mi to dal. Zkusil jsem se natlačit do brány a vyšlo to. Jsem za to rád,“ popisoval rozhodující akci utkání.

„Chyby si později rozebereme na videu, teď jsme rádi, že jsme vyhráli. Je to super pocit mí první tři body do tabulky,“ svěřil se Szturc na závěr. Po úvodní výhře nad Slovenskem nyní české juniory čeká jednodenní volno. Další utkání sehrají ve čtvrtek ve 20:00 českého času proti Finsku.