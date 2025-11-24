Předplatné

Procházkovo deja vu. Další gólové sucho prolomil po 22 zápasech: Měl jsem obrovský strach

Martin Procházka v dresu kladenských Rytířů
Skleslé pohledy na kladenské střídačce od sportovního ředitele Tomáše Plekance a trenéra Davida Čermáka
Švédský gólman Oscar Dansk v kladenské brance
Další domácí porážku Kladna sledoval Jaromír Jágr pouze ze skyboxu
Bek Sparty Jakub Krejčík slaví vstřelenou branku
Kladenský útočník Kelly Klíma krouží kolem sparťanské branky
Naposledy až ve 36. kole, tentokrát už o jedenáct utkání dřív, ale znovu po dlouhém čekání. Kladenský útočník Martin Procházka zažil další nepříjemné střelecké mlčení, prvního gólu v sezoně se dočkal až v neděli proti hokejistům Sparty. „Měl jsem trošku deja vu z loňska. Je to ale jen malinkatá útěcha,“ přiznával po porážce 3:7. Premiérovou trefu mu ještě mohlo odvolat video, po přezkumu však rozhodčí posoudili situaci, z níž odešel zraněný brankář Jakub Kovář, ve prospěch Rytířů.

V posledních dvou ročnících to byl příběh jako přes kopírák. Nadmíru vydařená příprava, pravidelně přibývající body a příslib do nadcházejících extraligových bojů. Po startu soutěže se ale Martin Procházka v kladenském dresu nemohl střelecky chytit. V minulém ročníku si gólový účet otevřel až 12. ledna, nyní se dočkal o necelé dva měsíce dříve. Symbolicky proti Spartě, kde jako malý s hokejem začínal.

„Proti mateřskému klubu to vždycky potěší, navíc první gól v sezoně, takže dvojnásobně. Ale je to hořkosladké,“ rozpovídal se jednatřicetiletý útočník po drtivé porážce 3:7. Rytíři na soupeře nestačili, Procházkův gól navíc málem odvolalo video. Jakub Strnad se natlačil do brankoviště, po kontaktu s Jakubem Sirotou zasáhl brankáře Jakuba Kováře a až posléze skončil kotouč v síti. Rozhodčí se přemístili k videu a sparťanský gólman kvůli zranění střídal.

„Měl jsem obrovský strach, protože vím, jaké mám štěstí v letošní sezoně i v loňské. Když jsem viděl, že jdou zkoumat video, držel jsem si palce, aby to uznali,“ popisoval Procházka. „Bavili jsme se, koukali jsme na střídačce na video. Bylo to padesát na padesát. Jediná záchrana byla, že do Strnyho strčil a hodil ho na gólmana. V tu chvíli s tím Strny nemůže nic dělat a je výhoda na naší straně,“ dodal k posuzovanému momentu.

Litvínov? Těžko říct, co se tam stane

Po 23 zápasech má Procházka na kontě čtyři body za gól a tři nahrávky. V přípravě přitom bodoval šestkrát (3+3) v osmi kláních, loni se v předsezonní fázi vyhoupl na bilanci 3+8 v pouhých sedmi zápasech. I tehdy ale přišlo gólové sucho, po němž se důrazný útočník rozjel a po brance přidal ve čtyřech z dalších pěti duelů.

Kladno by nyní od člena čtvrté formace potřebovalo podobný progres. Rytíři dvakrát nepřesvědčili a jejich náskok na poslední Litvínov je rázem dvanáctibodový. Ze čtyřzápasové domácí série jsou v její polovině na nule.

„Nevyšlo to, jak jsme chtěli. Ale jsme nastavení tak, že to hodíme za hlavu a v úterý začneme novou sérii,“ velel Procházka. Důležitost vzájemného střetu s Vervou si dobře uvědomoval. Na severu Čech se začíná vyjasňovat ohledně budoucnosti klubu a tým se nakopl výhrou nad Třincem. „Může to být pro ně impuls. Doufám, že ne. Těžko říct, co se tam stane. My musíme rychle zregenerovat, dobře se najíst, odpočinout. Zítra se připravíme a v úterý na Litvínov. O šest bodů,“ prohlásil kladenský útočník po nedělním pádu se Spartou.

KonecLIVE
37

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta2713311084:6846
2Třinec241231872:6143
3Pardubice241222875:5542
4Mountfield241140967:5241
5Brno241213868:6341
6Vítkovice251132969:6641
7Plzeň241123860:4940
8Liberec251204962:6040
9Č. Budějovice2510321073:6838
10K. Vary2410121159:6734
11Olomouc2510121253:6834
12M. Boleslav259221252:5933
13Kladno257241261:8029
14Litvínov254211844:8317
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

