Procházkovo deja vu. Další gólové sucho prolomil po 22 zápasech: Měl jsem obrovský strach
Naposledy až ve 36. kole, tentokrát už o jedenáct utkání dřív, ale znovu po dlouhém čekání. Kladenský útočník Martin Procházka zažil další nepříjemné střelecké mlčení, prvního gólu v sezoně se dočkal až v neděli proti hokejistům Sparty. „Měl jsem trošku deja vu z loňska. Je to ale jen malinkatá útěcha,“ přiznával po porážce 3:7. Premiérovou trefu mu ještě mohlo odvolat video, po přezkumu však rozhodčí posoudili situaci, z níž odešel zraněný brankář Jakub Kovář, ve prospěch Rytířů.
V posledních dvou ročnících to byl příběh jako přes kopírák. Nadmíru vydařená příprava, pravidelně přibývající body a příslib do nadcházejících extraligových bojů. Po startu soutěže se ale Martin Procházka v kladenském dresu nemohl střelecky chytit. V minulém ročníku si gólový účet otevřel až 12. ledna, nyní se dočkal o necelé dva měsíce dříve. Symbolicky proti Spartě, kde jako malý s hokejem začínal.
„Proti mateřskému klubu to vždycky potěší, navíc první gól v sezoně, takže dvojnásobně. Ale je to hořkosladké,“ rozpovídal se jednatřicetiletý útočník po drtivé porážce 3:7. Rytíři na soupeře nestačili, Procházkův gól navíc málem odvolalo video. Jakub Strnad se natlačil do brankoviště, po kontaktu s Jakubem Sirotou zasáhl brankáře Jakuba Kováře a až posléze skončil kotouč v síti. Rozhodčí se přemístili k videu a sparťanský gólman kvůli zranění střídal.
„Měl jsem obrovský strach, protože vím, jaké mám štěstí v letošní sezoně i v loňské. Když jsem viděl, že jdou zkoumat video, držel jsem si palce, aby to uznali,“ popisoval Procházka. „Bavili jsme se, koukali jsme na střídačce na video. Bylo to padesát na padesát. Jediná záchrana byla, že do Strnyho strčil a hodil ho na gólmana. V tu chvíli s tím Strny nemůže nic dělat a je výhoda na naší straně,“ dodal k posuzovanému momentu.
Litvínov? Těžko říct, co se tam stane
Po 23 zápasech má Procházka na kontě čtyři body za gól a tři nahrávky. V přípravě přitom bodoval šestkrát (3+3) v osmi kláních, loni se v předsezonní fázi vyhoupl na bilanci 3+8 v pouhých sedmi zápasech. I tehdy ale přišlo gólové sucho, po němž se důrazný útočník rozjel a po brance přidal ve čtyřech z dalších pěti duelů.
Kladno by nyní od člena čtvrté formace potřebovalo podobný progres. Rytíři dvakrát nepřesvědčili a jejich náskok na poslední Litvínov je rázem dvanáctibodový. Ze čtyřzápasové domácí série jsou v její polovině na nule.
„Nevyšlo to, jak jsme chtěli. Ale jsme nastavení tak, že to hodíme za hlavu a v úterý začneme novou sérii,“ velel Procházka. Důležitost vzájemného střetu s Vervou si dobře uvědomoval. Na severu Čech se začíná vyjasňovat ohledně budoucnosti klubu a tým se nakopl výhrou nad Třincem. „Může to být pro ně impuls. Doufám, že ne. Těžko říct, co se tam stane. My musíme rychle zregenerovat, dobře se najíst, odpočinout. Zítra se připravíme a v úterý na Litvínov. O šest bodů,“ prohlásil kladenský útočník po nedělním pádu se Spartou.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|27
|13
|3
|1
|10
|84:68
|46
|2
Třinec
|24
|12
|3
|1
|8
|72:61
|43
|3
Pardubice
|24
|12
|2
|2
|8
|75:55
|42
|4
Mountfield
|24
|11
|4
|0
|9
|67:52
|41
|5
Brno
|24
|12
|1
|3
|8
|68:63
|41
|6
Vítkovice
|25
|11
|3
|2
|9
|69:66
|41
|7
Plzeň
|24
|11
|2
|3
|8
|60:49
|40
|8
Liberec
|25
|12
|0
|4
|9
|62:60
|40
|9
Č. Budějovice
|25
|10
|3
|2
|10
|73:68
|38
|10
K. Vary
|24
|10
|1
|2
|11
|59:67
|34
|11
Olomouc
|25
|10
|1
|2
|12
|53:68
|34
|12
M. Boleslav
|25
|9
|2
|2
|12
|52:59
|33
|13
Kladno
|25
|7
|2
|4
|12
|61:80
|29
|14
Litvínov
|25
|4
|2
|1
|18
|44:83
|17
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž