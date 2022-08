Myšák a spol. blízko senzace. Nakonec Česko sebralo favoritovi na MS bod

Jsou lepší, než jste čekali. Česko na MS do 20 let dotáhlo zápas s Finy až do nájezdů, tam ale padlo a zápas celkově ztratilo 3:4. Celkově to byl ale statečný boj, nečekaně vyrovnaný. Národní tým vedl 2:0, favorit se hodně nadřel. Válela česká první lajna, která vstřelila dva góly, hodně byl vidět Jan Myšák. K dalšímu zápasu nastoupí národní tým v sobotu o půlnoci proti Kanadě.