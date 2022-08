Česko – Kanada 2:5. Dvacítku čeká boj o bronz, vidět byl „zázračný šprt“

Čeští hokejisté do 20 let oslavují gól Matyáše Šapovaliva (uprostřed) proti USA • ČTK / AP / JASON FRANSON

Česká střídačka oslavuje gól Jiřího Kulicha, který do prázdné branky pojistil senzační postup do semifinále • ČTK / AP / JASON FRANSON

Jednoho obra z cesty Česko odstrčilo, druhý už přiletěl z jiné planety. V semifinále MS do 20 let ho Kanada porazila 5:2. Národní tým zkusil podobně jako ve čtvrtfinále proti USA držet soka co nejdál od vlastní brány. Jenže silné individuality se prosadily. Třemi body zazářil Kent Johnson, který odehrál 9 zápasů v NHL za Columbus. Prosadila se i (pravděpodobná) příští jednička draftu Connor Bedard. Říká se o něm, že je hokejový šprt, bylo vidět proč, střelu zápěstím nabifloval za jedna.

První velkou šanci zápasu měl Matyáš Šapovaliv. A pak taky dobrý úvod druhé třetiny Kanadě zatopil, vedla „jen“ 2:0. Tady jsou dva momenty, kdy mohla mít lehké obavy, že se Česko rozfouká k dalšímu zázraku. Ale tentokrát vůbec, favorit měl vše ve své režii. Vystřílel si finále, národní tým zkusí urvat v sobotu od 22:00 bronz proti Švédsku, které ve druhém semifinále podlehlo Finsku 0:1.

Kanada využila dvě přesilovky, ujela na 4:0 a nebylo co řešit. Radim Rulík začal šetřit první pětku s Janem Myšákem, která obyčejně neslézá ve třetí třetině z ledu. Zápas nedochytal ani Tomáš Suchánek, do akce poprvé na turnaji vyrazil na třetí třetinu Pavel Čajan. Realizační tým se rozhodl, že lepší bude pošetřit síly pro medailový boj.

Bodovou salvou a nápady zaujal Johnson. Ale stejně se vaše pozornost stáčela k hráči s celoobličejovým krytem. Kanada má na skladě dalšího Connora. McDavid už řádí v NHL, Bedard by tam měl být za rok taky.

Teď je mu teprve 17, draft ho čeká v létě 2023. Slabiny? Má, jistě, není robot. Je alergický na ořechy, k tomu je extrémně pověrčivý. Nesahejte mu na hokejku. Nenávidí to, psychicky ho taková věc dovede tak rozložit, že si přestane věřit.

Ovšem jeho střela je vyloženě poklad, libůstka, nad kterou se mlsně olizují skauti NHL. Hrála klíčovou roli, protože díky ní Kanada šla do náskoku 2:0.

Upoutá, jak střelu odmala piloval. Na dvorku pálil Bedard puky prakticky pořád. Když nabral sílu, trefil někdy i okno. Soused pak postavil malému hokejistovi na dvoře dřevěnou střelnici. Tam se chystalo to, za čím Suchánek jen smutně otočil hlavu.

Táta mladého útočníka vždycky pravidelně vyrážel na dvanáctihodinovou šichtu do lesa kácet stromy. O Bedardovi se říká, že má pracovní morálku svého otce v sobě.

Jako první získal výjimku ve WHL, aby ji mohl hrát už v 15 letech. Ano, už takhle brzy v klidu zvládal nastoupit proti dvacetiletým chlapům. V historii kanadských juniorek mohlo jít takhle brzy do akce jen 8 hráčů. Patří sem i tři jedničky draftu John Tavares, Aaron Ekblad a Connor McDavid.

Jeho bilance v 15 letech? 28 bodů za 15 zápasů.

Střela zápěstím, říká se, má prý hodně blízko ke způsobu zakončení Austona Matthewse. Je rychlá, přesná, tvrdá umí vás oklamat. Hvězdu Toronta taky pečlivě studuje, není důvod to maskovat, střela tahem je větší zbraň než golfák. Když víte, jak: „Mám pocit, že jsem viděl snad všechny jeho góly. Baví mě to a dost toho využívám, on podle mě s takovou střelou přišel a je to způsob, který používám nejčastěji,“ řekl jednou pro The Athletic. Pro jeho velký hokejový zápal se o Bedardovi v žertu říká, že je šprt.

Proti Suchánkovi jel zleva sám, mrknul, nachystal si pozici a dělo proletělo do sítě. Velké kousky vytahoval celý zápas ještě Johnson, brzy první centr Columbusu. Vymýšlel, nahrával poslepu. Kanada uspěla díky jeho nápadům i kvalitnější koncovce. Česko se prosadilo dvakrát až od stavu 0:4.