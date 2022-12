Jiříček je u týmu, jenže bez výstroje: Rád bych byl ready, ale nechci lhát

Rodák z Klatov měl z Clevelandu, kde hraje AHL, odcestovat původně 23. prosince. „Měli jsme s Clevelandem hrát dva zápasy po sobě, jeden doma, jeden venku. Ale 22. prosince po rozbruslení mi sdělili, že druhý den můžu odletět. Zápas nakonec stejně zrušili kvůli počasí, odcestovat jsem mohl dřív, ale bohužel se to nepovedlo,“ líčil svoje trampoty odchovanec Plzně.

V USA a Kanadě po celé vánoční svátky řádila vichřice, na letištích uvízly desetitisíce lidí. Kvůli počasí zrušili i Jiříčkův původní let z Clevelandu do Toronta. Další se zpozdil o osm hodin, takže nestihl návazné spojení. Postup řešil s manažerem českého týmu Otakarem Černým i generálním manažerem Clevelandu. „Zůstal jsem v Torontu. Tam se mi navíc ztratil bágl. Přespal jsem a 25. prosince přes Montreal odletěl do Halifaxu,“ pokračoval Jiříček.

Po náročné anabázi byl unavený, ale do zápasu s Kanadou chtěl nastoupit. „Ale záleží hlavně na trenérech. Rozhodne se po ranním rozbruslení, jak se budu cítit. Rád bych řekl, že jsem ready, jenže nechci lhát. Cesta nebyla úplně příjemná, z 24. na 25. prosince jsem spal čtyři hodiny. V Torontu jsem musel čekat na bágly, které nepřišly. Bylo to nepříjemné, ale budu dělat všechno, abych byl připravený,“ řekl.

Na farmě Columbusu se mu dařilo, v 19 zápasech si připsal 20 bodů (5+15). „Máme dobré přesilovky a z toho těžím bodově i já. Prošli jsme však sérií proher, takže když jsem tým opouštěl, nálada nebyla úplně ideální. Doufám, že se to zvedne,“ přemítal Jiříček.

V cizině působí, na českou partu se těšil. „I na český humor. Byli jsme ve spojení, bavili se, jak šly zápasy, jaký byl kemp, zůstal jsem v obraze. Do turnaje potřebujeme mít hlavně týmového ducha, jít od zápasu k zápasu. Vím, že to je klišé, ale tak k tomu musíme přistupovat.“

Od srpnového odloženého mistrovství světa se podstatná část české obrany nezměnila. Kromě Jiříčka zůstalo pět dalších beků - Jiří Ticháček, David Špaček, Aleš Čech, Tomáš Hamara a Stanislav Svozil. To by mohla být výhoda. „Ale jen na to nesmíme spoléhat. V létě to bylo jiné, tehdy jsme nebyli rozehraní, teď rozehraní jsme. Bude to úplně jiný turnaj,“ připomněl Jiříček.