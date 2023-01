Slováci měli Kanadu na lopatě! Už jsem viděl, jak brečím, oddychl si Bedard

Chyběly centimetry. Slovenští hokejisté sahali ve čtvrtfinále mistrovství světa do 20 let v Halifaxu po senzaci. Z nepříznivého skóre 1:3 dokázali srovnat a v prodloužení měli několik šancí na šokující vyřazení domácích favoritů. Největší? Servác Petrovský v páté minutě extra času. Dorážel do odkryté brány, ale brankář Thomas Milic puk levým betonem pohotově vyškrábnul.