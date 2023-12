Kulich po prvním tréninku s dvacítkou: Je skvělé, že jsem zase mezi svými

Útočník reprezentace do dvaceti let Jiří Kulich • Ondřej Kalát/Český hokej

První trénink s hokejovou reprezentací do dvaceti let před nadcházejícím mistrovstvím světa dnes ve Švédsku absolvoval útočník Jiří Kulich. Jedna z očekávaných opor týmu věří, že krátký čas na aklimatizaci a sehrání se spoluhráči nebude problém. Trenéři jej zařadili do formace s Eduardem Šalém a Matyášem Šapovalivem, se kterými hrál na minulém šampionátu i mistrovství světa hráčů do 18 let.