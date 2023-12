Dvacítka startuje proti Slovákům. Jsou černým koněm, Češi ale mají Eso!

Čeští hokejisté do 20 let se připravují na start juniorského šampionátu • ČTK / Chaloupka Miroslav

Český útočník Jiří Kulich po příletu do Göteburgu, kde se připojil s reprezentační dvacítce • twitter.com/@czehockey

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Česká dvacítka dnes v poledne startuje juniorské mistrovství světa proti rivalovi ze Slovenska. Jednoduchý zápas rozhodně nečekejte, protože tým zpod Tater přivezl do Göteborgu silný výběr. Soupisku má nabitou zajímavými hráči a především útočná síla budí respekt. Češi se ale nesmí zaleknout, v rukávu mají eso! „Těžký soupeř hned na úvod. Bude to vyhecované na obě strany. Uvidíme, který tým bude lépe srovnaný. Doufám, že to budeme my,“ řekl trenér Patrik Augusta.