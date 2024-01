Program MS U20 v hokeji 2024: Češi mají bronz z MS juniorů

Po stříbru z loňského šampionátu hokejistů do 20 let mají čeští reprezentanti další medaili. Výběr kouče Patrika Augusty padl v semifinále se Švédskem, ale pak famózním závěrem v souboji o bronz smetl Finy 8:5. Jaký je zbývající program MS v hokeji do 20 let 2024, které hostí švédský Göteborg?