Čeští mladíci zkusí na MS zaskočit USA. Recept zní: Nefaulovat a bruslit

Čeští reprezentanti do 20 let slaví gól v zápase s Norskem • ČTK / AP / Adam Ihse

Čeští hokejisté do 20 let se na MS pokusí zaskočit silné Američany • ČTK, ČTK/AP

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Po dni volna čeká české hokejisty na MS do 20 let zatím nejtěžší test. Střet se Spojenými státy, jedním z největších favoritů celého šampionátu. Tým složený převážně z hráčů NCAA bude velkým soustem. „Bude to úplně něco jiného. Nesmíme do utkání vstoupit ledabyle,“ apeluje na důležitost úvodu Matyáš Šapovaliv. Po výhře nad Norskem 8:1 se ponurá atmosféra změnila v pozitivní. Důležitý zisk tří bodů výběr trenéra Patrika Augusty uklidnil. Nejtěžší zápasy ale teprve přicházejí. Jeden z nich proti Američanům odehrají junioři už ve skupině.