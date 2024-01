Češi proti Kanadě? Senzace, ne haluz. Aktivní styl může vést k medailím

Nejen to bylo tématem nového Zimáku s Michalem Mikeskou a Pavlem Ryšavým. Na přetřes se dostala i finálová účast Pardubic na Spengler Cupu. Co ukázala mezinárodní konfrontace i v Lize mistrů pro Dynamo a jak může Východočechy nakopnout do zbytku sezony? Co přestupy v extralize a případ Hradec? To vše a mnoho dalšího v novém Zimáku. Moderuje Martin Vait.

0:00 Hodnocení českého výkonu v duelu proti Kanadě. Hrabal podržel tým, ukázal kvality moderních gólmanů

Hodnocení českého výkonu v duelu proti Kanadě. Hrabal podržel tým, ukázal kvality moderních gólmanů 13:30 Kdo z kádru dvacítky je český hráč číslo jedna do budoucnosti? Můžou Češi opakovat výkon z první třetiny proti Kanadě a budou vozit další medaile?

Kdo z kádru dvacítky je český hráč číslo jedna do budoucnosti? Můžou Češi opakovat výkon z první třetiny proti Kanadě a budou vozit další medaile? 34:59 Pardubice na Spengler Cupu a v Lize mistrů. Je česká extraliga nejsilnější soutěží v Evropě?

Pardubice na Spengler Cupu a v Lize mistrů. Je česká extraliga nejsilnější soutěží v Evropě? 48:43 Přestupy v extralize a případ Hradec