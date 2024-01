Melovský po prohře se Švédy: Nevím, jestli jsme se báli. Placku ale chceme

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Na turnaji se zatím prosazoval jako nahrávač (7). V semifinále MS U20 se Matyáš Melovský konečně dočkal i prvního gólu. K výhře to ale českému týmu nakonec nepomohlo. Švédsko totiž dokázalo ve třetí třetině překlopit skóre na svoji stranu a vyhrát 5:2. „Prvních deset minut jsme byli lepší. Šli jsme i do vedení. Potom jsme ale přestali hrát. Nevím, jestli jsme se báli, nebo co se stalo,“ nechápal šikovný útočník výpadky.

Kde hledat příčiny porážky?

„Švédové od druhé poloviny první třetiny začali více bruslit. Byli lepší, přehrávali nás a zaslouženě vyhráli.“

Začátek vám ale opět vyšel na výbornou. Čím to, že jste povedený vstup nedokázali udržet?

„Prvních deset minut jsme byli lepší a šli i do vedení. Potom jsme ale přestali hrát. Nevím, jestli jsme se báli, nebo co se stalo. Soupeř ale do toho kopl a byla jen otázka času, kdy nám góly nasází.“

Přitom jste jeli dvakrát sami na branku.

„Šance jsme měli, ale nedokázali je proměnit. Švédové ale také měli spoustu možností, které nedali. Prostě byli lepší a vyhráli.“

Jste aspoň rád za první gól na turnaji?

„Byl to takový náhoďák. Dostal jsem puk mezi kruhy a hodil ho na bránu. Se štěstím tam spadl, ale radši bych byl, kdybych gól nedal a vyhráli jsme.“

Ale trefit se v semifinále mistrovství světa potěší, ne?

„Pocit to byl pěkný. Poslal jsem tým do vedení, byl to první gól. Potom to s námi šlo ale z kopce a s tím i dobrý pocit.“

Co říkáte situaci před druhým švédským gólem, kdy byl hokejkou do obličeje zasažen Ondřej Becher?

„Trochu jsme ji řešili, ale rozhodčí to nechávali na obě strany. Můžeme si říct, že nějaké fauly na nás písknout mohli, ale to je hokej. Faulů moc nebylo a občas se stává, že rozhodčí něco přehlédne.“

Padly pak poslední dva švédské góly z toho, že už jste se moc tlačili dopředu?

„Myslím, že ano. Přeci jen jsme museli hru víc otevřít a trochu riskovat, abychom si nějaké šance vytvořili. Udělali jsme nějaké chyby a Švédové je využili. Potrestali nás, dali gól a rozhodli zápas.“

Bylo těžké nahánět kvalitní beky soupeře?

„Jsou výborně individuálně vybavení. Obránci kotouče zbytečně neodhazují, bruslí a jsou dobří na hokejce. Bylo to těžké.“

Švédové dokázali i pěkně přitvrdit. Bylo znát, že téměř všichni hrají dospělý hokej?

„Ani jsme to moc nevnímali. Pár hitů padlo, ale taky jsme je dokázali párkrát poslat k ledu.“

Bude těžké se namotivovat do boje o bronz?

„Bude, ale musíme zklamání hodit za hlavu a soustředit se, ať přivezeme domů placku. Naším cílem sice bylo vyhrát zlato, ale jakákoliv medaile je obrovský úspěch. Uděláme vše, aby se to povedlo.“