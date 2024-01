Po včerejší semifinálové porážce 2:5 se Švédskem nyní česká reprezentace do 20 let vstupuje do posledního duelu na MS v Göteborgu. Soupeřem svěřenců Patrika Augusty bude Finsko, které v semifinále nestačilo na USA poměrem 2:3. Podaří se dvacítce navázat na loňský medailový úspěch a přiveze ze Švédska bronz? Utkání začíná v 15:00, sledujte ho ONLINE na iSport.cz.