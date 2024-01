Augusta popsal tah před senzačním zvratem: Tu medaili si lidi zapamatují

Senzační obrat, který česká dvacítka v boji o bronz předvedla, musel nadchnout všechny hokejové fanoušky. Někteří už za nepříznivého stavu možná ani nevěřili. Kdo však o síle týmu věděl a nepochyboval, to byl Patrik Augusta.

„Po druhé třetině nebylo moc lidí mimo naši kabinu, kteří by věřili, že se to dá zvrátit. Bavili jsme se s Albim (Robertem Reichelem), že Finové v tomhle můžou být labilní. Myslím si, že nám hodně pomohl třetí gól, kdy jsme se jim dostali trochu blíž. Za to, co hráči dokázali, jim ale patří velký respekt,“ chválil své svěřence hlavní trenér.

Vstup do utkání totiž národnímu týmu nevyšel a Finové šli do rychlého vedení 2:0. „Myslím, že na hráče trochu dolehly dva rychlé góly. Soupeř se dostal na koně,“ popsal Augusta svízelné chvilky. Nepovedený začátek odskákal Michael Hrabal, kterého nahradil Jakub Vondraš. A byly to vůbec první minuty druhého brankáře v turnaji.

Co ale dvacítku drželo v utkání, byla výborná početní výhoda. „Díky fantastickým přesilovkám jsme se vrátili do hry. Pak jsme udělali dvě chyby, které se nám v turnaji za celou dobu nestaly, a zase jsme tahali za kratší konec,“ hodnotil Augusta.

Ani odskočení Finů na 5:2 juniory nezlomilo. Důležitou roli v tu chvíli sehráli i zkušení hráči, kteří se snažili mužstvo neustále povzbuzovat.

„Cítil jsem z lídrů sílu. Musím říct, že Kulda (Jiří Kulich) byl na střídačce fantastický. Nezabalili to, a to je to nejvíc, co po těch hráčích můžete chtít. Když vám to jde, tak umí hrát každý, ale utkání se pro nás nevyvíjelo dobře,“ přiblížil těžké okamžiky z průběhu utkání lodivod střídačky.

A vytrvalost se vyplatila. Českým mladíkům se podařilo vstřelit v posledních dvou minutách čtyři branky a utkání otočili. Co víc, povedlo se jim to za 50 sekund!

„Upravili jsme sestavu na tři lajny, dali jsme tomu větší tempo a hráči si to zasloužili. Šli si za tím. Je potřeba i kupa štěstí, které jsme v závěru měli. Kdyby to ale hráči neodmakali, tak by se k nim neotočilo,“ vysvětloval Augusta.

Nejvíc si na celém turnaji váží toho, že se v mužstvu utvořila výborná parta kamarádů. „Říkal jsem hráčům už před zápasem, že nejvíc se mi na čase stráveném spolu líbilo, že se vytvořil tým. A to není samozřejmost. Prošli jsme si údolími, kdy se nám nedařilo, a vrcholy, kdy se dařilo,“ popisoval.

A co úspěch znamená pro něj osobně? „Je to odměna za práci, kterou děláte, když se hráči radují. Pro mě to znamená, že se mnou může oslavovat celá moje hokejová rodina. Myslím, že je to bronzová medaile, kterou si bude hodně lidí pamatovat,“ dodal.