Návrat juniorů: po příletu do Česka je vítali fanoušci, rodiny i mazlíčci

Po úvodní prohře ve skupině se Slovenskem 2:6 to nevypadalo dobře. Naděje se uklidily do kouta, schytaly pořádný direkt. Jenže důležitý zápas ve čtvrtfinále mistrovství světa do dvaceti let Češi zvládli, porazili Kanadu 3:2 a senzačně proklouzli do semifinále.

Tam dvě třetiny drželi krok s dalším favoritem - Švédskem. Ten v poslední části ukázal sílu a odsunul Česko do boje o třetí místo proti Finsku. A dál už to znáte… Ale proč si to nepřipomenout?

PRVNÍ DOJEM: Kulich a spol. na Hrad! Obrat století a symbol generace naděje Video se připravuje ...

Svěřenci trenéra Patrika Augusty prohrávali už 2:5, jenže poté nastal naprosto neuvěřitelný obrat, gólová smršť a vítězství 8:5. A na krku se rázem houpaly bronzové medaile, které postavily český hokejový národ na nohy.

Ten vítá své hrdiny zpět. Čeští mladíci se vrátili domů, na letišti je vítali fanoušci, rodiny, ale i domácí mazlíčci. Došla na dojemná shledání, slzy i hrdost. Tak, jak to má být.

Tenhle úspěch si zaslouží pořádnou oslavu!