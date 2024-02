Ostře sledovaný skandál. Kanada opět řeší zlaté hochy: Půjdeš na policii?!

Útočník New Jersey Michael McLeod se také podezřele odpojil od týmu • ČTK / AP / Matt Slocum

Oběť ženského pohlaví, kterou v zámoří pochopitelně drží v anonymitě, přišla se svým obviněním už v červnu 2018. Popsala v něm, jak s jedním z kanadských juniorů vyrazila ve městě London na hotel, kde spolu souložili. To, co následovalo pak, ji ovšem naprosto šokovalo.

Mladík dle vyjádření žalující strany přivolal na pokoj další parťáky z reprezentace, kteří se na dívce měli vyřádit. Údajně ji znásilňovali několik hodin, dokonce na ni plivali, přidávali nemístné urážky. Když své běsnění ukončili, měl k ní promluvit chlapec, s nímž původně na místo dorazila. „A půjdeš na policii?“ tázal se podle obžaloby.

V únoru 2019 případ utichl pro nedostatek důkazů. Kanadský svaz si oddechl, přežil totiž kauzu, která otřásla veřejností a znepokojila sponzory. Jenže předloni ontarijská policie narazila na nová svědectví a vyšetřování znovu otevřela. Kotel s nebezpečným lektvarem z pohledu Hockey Canada dál bublá.

Z původně osmi obžalovaných jich nyní zbývá pět – dvojice z New Jersey Cal Foote a Michael McLeod, brankář Philadelphie Carter Hart, útočník Calgary Dillon Dubé a Alex Formenton, někdejší forvard Ottawy, nyní působící ve švýcarském klubu Ambri-Piotta. Všichni byli odstavení ze svých týmů a čekají na verdikt. V pondělí se zúčastnili krátkého soudního slyšení, které mělo spíše procedurální charakter, hned po něm však poprvé veřejně promluvili vyšetřovatelé.

„Chci se omluvit oběti a její rodině za to, kolik času zabralo, než jsme se dostali aspoň do tohoto bodu. Nikdo z toho není šťastný. Můžu vás ujistit a věřím tomu, že už se to nikdy nebude opakovat,“ řekl ředitel policie z Londonu Thai Truong.

O skandál panuje v Kanadě ohromný zájem, k soudnímu dvoru dorazilo podle serveru The Athletic na 70 zástupců médií. Pověst svazu Hockey Canada je na nejvyšším stupni ohrožení, už také přišel o spolupráci s vlivnou firmou Nike, kterou byl podporován bezmála čtvrt století.

„Uznáváme, že jsme v minulosti byli příliš pomalí, a abychom dosáhli výrazné změny, jakou očekávají všichni Kanaďané, musíme pracovat pečlivě a urgentně zároveň,“ uvědomuje si prezidentka svazu Katherine Hendersonová. „Potřebujeme se ujistit, že dáme vše nezbytné do pořádku, abychom si znovu získali důvěru.“

To nebude snadné. I když se na hráče dosud pohlíží jako na nevinné, některé rázné kroky zainteresovaných organizací naznačují mnohé. Vlastní vyšetřování rozjela i NHL, jeho výsledky však sdělí až po oficiálním rozsudku. Klubům, které kvůli vyšetřování přišly o své hokejisty, však liga měla zaručit, že s platy obviněných budou moci dále nakládat. Ty tak nebudou mít vliv na jejich přestupní či podpisovou politiku.

Kdyby soutěž k tomuto rozhodnutí nesáhla, nejvíc utrpí Philadelphia, kde bral gólman Hart 3,979 milionu dolarů za sezonu (v přepočtu zhruba 92,25 milionu korun). „Nyní jsou zapojení hráči mimo své kluby, a tak je v této fázi nejzodpovědnější počkat na závěr soudního líčení. Podle toho pak dále zareagujeme,“ uvedl komisionář NHL Gary Bettman během víkendové přestávky kvůli All-Star Game.

Nyní mají právní zástupci hráčů několik týdnů na to, aby si důkazní materiály znovu prošli. O dalším osudu obžalovaných více napoví další soud, který je v plánu 30. dubna tohoto roku.