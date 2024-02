Hvězdy NHL na OH: McDavid a spol. se dočkají. Bříza popsal dlouhá jednání

Turnaj pod pěti kruhy uvidí opět souboje nejlepších s nejlepšími. Hokejisté NHL se zúčastní zimních olympijských her v letech 2026 a 2030 a nikdo se netěší víc, než oni sami. „Sen se stal skutečností. Lidé se mají na co těšit, je to skvělé,“ zaradoval se útočník Connor McDavid, který je na Víkendu hvězd NHL v Torontu.

Connor McDavid patřil k hráčům, kteří o účasti nejvíc mluvili. Když hráči NHL nastoupili v olympijském turnaji v Soči 2014 naposledy, bylo mu 17 let, tedy příliš málo, aby sám mohl hrát. O dva roky později NHL uspořádala Světový pohár. McDavid nastoupil za Tým Severní Ameriky, výběr kanadských a amerických hráčů do 23 let.

Svou zemi pravděpodobně nejlepší hokejista světa reprezentoval pouze na mistrovství světa 2018 v Dánsku, kde Kanada skončila čtvrtá. Jeho generaci se začalo říkat ztracená. „Cítím, že je to pro hokej důležité, protože se snažíme rozvíjet hru na mezinárodní úrovni i doma. Myslím, že je to skvělá věc. Je to vzrušující program, něco, na co se lidé mohou těšit,“ řekl McDavid.

„Jsme hrozně rádi. Jednání byla dlouhá, ale bylo to hlavně o tom, že všichni se snažili řešit jak to udělat, místo aby hledali, proč to nepůjde,“ řekl pro iSport.cz první viceprezident IIHF Petr Bříza. „Každý musel v části svých požadavků ustoupit a najít kompromis, což se povedlo. Gary Bettman (šéf NHL) řekl, že hráči hrozně moc chtěli, k finálnímu výsledku pomohla i hráčská asociace. Dvě olympiády za sebou se zajištěnou účastí NHL, to je skvělé pro hokej a pro sport jako takový, pro samotné hokejisty,“ dodal.

Příští olympiáda se bude konat v Miláně a Cortině d'Ampezzo od 6. do 22. února 2026. Hostitele olympiády v roce 2030 zvolí Mezinárodní olympijský výbor později v tomto roce. NHL, hráčská asociace NHLPA a IIHF načrtly a odsouhlasily hlavní podmínky související s účastí hráčů. Detaily budou dotaženy v následujících měsících. Hráči NHL poletí na olympiádu celkem pošesté. Dosud se zúčastnili zimních her v Naganu 1998 (kde triumfovali Češi), Salt Lake City 2002 (Kanada), Turíně 2006 (Švédsko), Vancouveru 2010 a Soči 2014 (v obou případech Kanada).

V únoru 2025 se místo All-Star Game NHL uskuteční turnaj pod názvem 4 Nations Face-Off. Celky Kanady, USA, Finska a Švédska v něm sehrají během devíti dnů dohromady sedm zápasů, další dva dny budou vyhrazeny na přípravu. Turnaj se bude konat ve dvou dosud neurčených severoamerických městech, jednom v Kanadě a jednom ve Spojených státech. Původní návrh, aby se jeden zápas hrál ve Švédsku, IIHF zamítla. Otázka Světového poháru zůstává zatím otevřená, nejdřív by se mohl konat v roce 2028.

Všechny novinky byly oznámeny nejprve na páteční tiskové konferenci během Víkendu hvězd v Torontu za účasti komisionáře NHL Garyho Bettmana, výkonného ředitele NHLPA Martyho Walshe a prezidenta IIHF Luca Tardifa. „Toto rozhodnutí je zlomovým bodem pro hokej na globální úrovni a znamená velký návrat hráčů NHL na olympijské hry. IIHF dokázala přivést všechny zainteresované strany k jednacímu stolu, kde byl nalezen dlouhodobý a udržitelný konsenzus. Z této bezprecedentní dohody jsme samozřejmě nadšení a těšíme se, že budeme svědky setkání nejlepších hráčů světa na následujících olympijských hrách v Miláně a v roce 2030,“ potěšilo Tardifa.

Pro hráče byla olympiáda sen. „Dobrá zpráva je, že si zahrajeme na olympiádě, špatná, že Češi nebudou na 4 Nations. Kdybych si měl vybrat mezi olympiádou a 4 Nations, vyberu si olympiádu. Akorát, když jsem zjistil, že jedním z hostitelských měst bude Boston... tohle zabolí. Rozhodně chápu důvody pro aktuální nastavení a určitě se budu na turnaj dívat,“ pravil na tohle téma David Pastrňák.

Pro majitele představovaly zimní hry problém. Museli přerušit sezonu a poslat své štědře placené hráče na turnaj pořádaný někým jiným. To pro ně skrývalo mnoho rizik, ale málo zisku, nebo téměř žádný. Zejména když se zimní hry konaly mimo Severní Ameriku. Vydělat mohli pouze na akcích, jež pořádala NHL, tedy World Cup.

Olympiády v korejském Pchjongčchangu 2018 se hokejisté NHL nezúčastnili, neboť liga se nedohodla s hráčskou asociací, IIHF a MOV. Poté přišel COVID-19. Pandemie si vynutila přerušení sezon 2019/20 a 2020/21. NHL a NHLPA musely začít víc spolupracovat, aby ji překonaly. Dohodly se, že pojedou na olympijské hry v Pekingu v roce 2022 a v Miláně o čtyři roky později, pokud se domluví také s MOV a IIHF. Nakonec se NHL z olympiády v Pekingu na poslední chvíli odhlásila kvůli pandemii.

„Skutečně šlo o to něco udělat, protože si to hráči opravdu přáli,“ připustil Bettman.

NHL se ocitla pod tlakem hráčské asociace. Zároveň pomohl i nástup nového bosse Walshe, který byl v jednáních vstřícnější než jeho předchůdce Donald Fehr. Poslední turnaj nejlepších proti nejlepším pořádala před osmi lety, ale víc než World Cup pro ně vždycky znamenala olympiáda. A celá generace hokejistů neměla šanci poměřit síly na mezinárodní scéně a reprezentovat svou zemi. „Uznáváme, jak je to pro hráče důležité, a v duchu spolupráce - zejména té, kterou jsme společně odvedli během covidu - všichni na naší straně cítili, že je to správné,“ uvedl Bettman.

S tím souvisí i dohody na podmínkách. Mezinárodní hokej ani olympijské hnutí nerozlišuje na bohatší a chudší. Nicméně ze smlouvy mezi NHL a hráčskou asociací, která hokejistům účast zaručuje, vyplývají i podmínky, o které je třeba se postarat. Už to nebude tak, že všechno hradí pořadatel. Například o vysoké pojistky hráčů se jednotlivé strany mají podělit.

„Smlouvy jsou hodně komplexní, protože se v nich řeší i doprava, ubytování, pojištění, podíly organizátorů. Už v létě po Pekingu jsme začali vyjednávat o plánech NHL a NHLPA. Diskuse byla širší, zahrnovala olympiádu i Světový pohár. Chtěli jsme probrat naše možnosti, jak se na tom IIHF může podílet, co si můžeme dovolit. Jednání byla intenzivní, ale probíhala v duchu vzájemného respektu a snahy vzájemně spolupracovat, byť představy v některých věcech nebyly úplně na stejné vlně. Mezitím došlo ke změně šéfa hráčské asociace, i hráči veřejně vyjadřovali svou touhu hrát na olympiádě, chtěli, aby NHL a NHLPA udělaly co nejvíc, aby se to podařilo,“ naznačil Petr Bříza.

Sidneymu Crosbymu bude v době příští olympiády v Miláně už 38 let. Kapitán Pittsburghu a zlatý medailista z let 2010 a 2014 však v pátek prohlásil, že vítá možnost přidat třetí vítězství. „Nikdy nepřemýšlím příliš dopředu. Vždycky jdu sezonu po sezoně. Ale rád bych se zúčastnil, i když si to napřed musím zasloužit. Vzhledem ke všem nejistotám, které kolem toho v předchozích letech panovaly, je to prostě úžasná zpráva. Jsem si jistý, že spousta hráčů je opravdu šťastná. Zvlášť když se zavázali na dva roky, na dvě olympiády. Myslím, že to bude skvělé,“ dodal Crosby.