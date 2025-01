ONLINE: Švédsko - Česko 2:2. Soupeř znovu srovnal, tyčky na obou stranách

Pořád mají šanci odvézt domů třetí medaili v řadě. Čeští hokejisté do 20 let po porážce 1:4 v semifinále s USA nastupují do závěrečného zápasu mistrovství světa v Ottawě. Opět po roce hrají o bronz, který se tentokrát pokouší vyfouknout Švédsku. Seveřané, kteří tým kouče Patrika Augusty porazili v základní skupině, poprvé narazili až v bitvě o finále proti Finsku (3:4p). Dokáže parta kolem kapitána Eduarda Šalého využít švédské hořkosti z neúčasti v boji o zlato? ONLINE přenos utkání sledujte od 21:30 na iSport.cz.