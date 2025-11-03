Předplatné

Zimák ŽIVĚ: Z Plzně je strašák extraligy, Kometě vázne obrana. Není Zbořil jako Zbořil

Zimák ŽIVĚ: Z Plzně je strašák extraligy, Kometě vázne obrana. Není Zbořil jako Zbořil • Zdroj: isportTV
Výdech, konečně… V hokejové extralize se zavřela vrata na petlici, na české poměry extrémní příval zápasů na pár dnů utichl, takže nastává ideální čas zhodnotit si, co se dělo v posledních kolech. Podcast Zimák v živém vysílání probíral týmy nahoře i dole, pokusil se najít celek, který by poslední Litvínov teoreticky mohl srazit pod sebe. Našel se takový? 

Padne řeč o Spartě, která se ze spodku a pod novými trenéry vyšvihla už na čtvrtou příčku. A co Pardubice, které vypadají, že si v pohodě hoví na třetí příčce? Až se vrátí všichni zranění – bude to ještě lepší? Možná ano, třeba ne, každopádně bodově Dynamo oproti loňsku celkem výrazně ztrácí.

Porovnáváme rovněž přínos obou bratrů Zbořilů, brněnský Adam nám z toho vychází výrazně lépe než vítkovický Jakub. Proč? A nezapomněli jsme ani na složitou situaci Jakuba Vrány ve švédské lize a nový snový kontrakt Martina Nečase v Coloradu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec201231462:4443
2Plzeň201023545:3537
3Pardubice211022765:5036
4Sparta221021963:5335
5Mountfield20940754:4435
6Brno211013758:5635
7Č. Budějovice211011963:5733
8Olomouc211011948:5133
9Vítkovice21832859:5732
10Liberec20903849:5030
11K. Vary20812950:5428
12M. Boleslav216211241:5323
13Kladno215241047:6523
14Litvínov213111633:6812
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

