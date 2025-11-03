Zimák ŽIVĚ: Z Plzně je strašák extraligy, Kometě vázne obrana. Není Zbořil jako Zbořil
Výdech, konečně… V hokejové extralize se zavřela vrata na petlici, na české poměry extrémní příval zápasů na pár dnů utichl, takže nastává ideální čas zhodnotit si, co se dělo v posledních kolech. Podcast Zimák v živém vysílání probíral týmy nahoře i dole, pokusil se najít celek, který by poslední Litvínov teoreticky mohl srazit pod sebe. Našel se takový?
Padne řeč o Spartě, která se ze spodku a pod novými trenéry vyšvihla už na čtvrtou příčku. A co Pardubice, které vypadají, že si v pohodě hoví na třetí příčce? Až se vrátí všichni zranění – bude to ještě lepší? Možná ano, třeba ne, každopádně bodově Dynamo oproti loňsku celkem výrazně ztrácí.
Porovnáváme rovněž přínos obou bratrů Zbořilů, brněnský Adam nám z toho vychází výrazně lépe než vítkovický Jakub. Proč? A nezapomněli jsme ani na složitou situaci Jakuba Vrány ve švédské lize a nový snový kontrakt Martina Nečase v Coloradu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|3
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|4
Sparta
|22
|10
|2
|1
|9
|63:53
|35
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7
Č. Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8
Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9
Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž