Pavouk play off MS do 20 let: Česko vs. Kanada v semifinále. Šok na účet USA

Čeští hokejisté postoupili přes Švýcarsko do semifinále MS do 20 let
Adam Jiříček slaví nádhernou branku proti Finům
Brankář Michal Oršulák v akci proti Finsku
MS hokej U20
Čeští hokejisté jsou popáté v řadě v semifinále MS do 20 let. Po čtvrtfinálové výhře nad Švýcarskem 6:2 už znají svého soupeře v semifinále. Je jím Kanada - tým, kterému podlehli 5:7 v prvním utkání skupiny. Kromě toho připomeňme, že ale právě Kanadu loni vyřadili ve čtvrtfinále.. Program MS do 20 let ZDE>>>

Všechna čtvrtfinále ovládli favorité. Švédsko jako jediný tým, který zatím neztratil bod, přejelo Lotyšsko 6:3, přidalo se Česko vítězstvím nad Švýcarskem 6:3. Nejjednoznačnější byla čtvrtfinálová výhra Kanady nad Slovenskem 7:1.

Už se rýsovalo zámořské semifinále USA vs. Kanada... Jenže to by museli domácí Američané porazit Finsko, jemuž v repríze loňského finále podlehli 3:4 v prodloužení.

Obsazení semifinálových dvojic tedy vypadá následovně - Švédové vyzvou Finsko (v neděli od 22:30 SEČ), následně se pak Češi postaví proti Kanadě (v pondělí od 2:30 SEČ).

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švédsko4400021:812
2USA4300117:159
3Švýcarsko4200210:86
4Slovensko4100313:133
5Německo400045:220

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada4310025:1111
    2Česko4210118:128
    3Finsko4201119:117
    4Lotyšsko410129:174
    5Dánsko400048:280

