Pavouk play off MS do 20 let: Česko vs. Kanada v semifinále. Šok na účet USA
Čeští hokejisté jsou popáté v řadě v semifinále MS do 20 let. Po čtvrtfinálové výhře nad Švýcarskem 6:2 už znají svého soupeře v semifinále. Je jím Kanada - tým, kterému podlehli 5:7 v prvním utkání skupiny. Kromě toho připomeňme, že ale právě Kanadu loni vyřadili ve čtvrtfinále.. Program MS do 20 let ZDE>>>
Všechna čtvrtfinále ovládli favorité. Švédsko jako jediný tým, který zatím neztratil bod, přejelo Lotyšsko 6:3, přidalo se Česko vítězstvím nad Švýcarskem 6:3. Nejjednoznačnější byla čtvrtfinálová výhra Kanady nad Slovenskem 7:1.
Už se rýsovalo zámořské semifinále USA vs. Kanada... Jenže to by museli domácí Američané porazit Finsko, jemuž v repríze loňského finále podlehli 3:4 v prodloužení.
Obsazení semifinálových dvojic tedy vypadá následovně - Švédové vyzvou Finsko (v neděli od 22:30 SEČ), následně se pak Češi postaví proti Kanadě (v pondělí od 2:30 SEČ).
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|4
|4
|0
|0
|0
|21:8
|12
|2
USA
|4
|3
|0
|0
|1
|17:15
|9
|3
Švýcarsko
|4
|2
|0
|0
|2
|10:8
|6
|4
Slovensko
|4
|1
|0
|0
|3
|13:13
|3
|5
Německo
|4
|0
|0
|0
|4
|5:22
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|4
|3
|1
|0
|0
|25:11
|11
|2
Česko
|4
|2
|1
|0
|1
|18:12
|8
|3
Finsko
|4
|2
|0
|1
|1
|19:11
|7
|4
Lotyšsko
|4
|1
|0
|1
|2
|9:17
|4
|5
Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|8:28
|0