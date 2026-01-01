Pavouk play off MS do 20 let: Tři možní soupeři pro Česko, hrozí střet se silným sokem
Čeští juniorští hokejisté si zajistili postup do čtvrtfinále MS U20, na závěr skupiny B porazili Lotyšsko 4:2. Šlo o důležitou výhru, protože takhle svěřenci trenéra Patrika Augusty mají stále šanci skončit ve skupině na druhém místě. O konečném umístění rozhodne noční souboj Kanady s Finskem. Na koho tedy můžou narazit v boji o semifinále? Program MS do 20 let ZDE>>>
Pokud Kanada potvrdí roli favorita a Finy porazí, Česko s jistotou zůstane na druhém místě a vyzve soupeře ze třetího místa skupiny A - Švýcarsko.
Co by se ale stalo, kdyby Finsko Kanadu překvapilo a zvítězilo, ať už v základní hrací době, nebo v prodloužení? V takovém případě by Češi zůstali na třetí příčce a ve čtvrtfinále by na ně čekal poražený z nepříjemné dvojice Švédsko – USA.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|3
|3
|0
|0
|0
|15:5
|9
|2
USA
|3
|3
|0
|0
|0
|14:9
|9
|3
Švýcarsko
|4
|2
|0
|0
|2
|10:8
|6
|4
Slovensko
|4
|1
|0
|0
|3
|13:13
|3
|5
Německo
|4
|0
|0
|0
|4
|5:22
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|2
|1
|0
|0
|18:7
|8
|2
Česko
|4
|2
|1
|0
|1
|18:12
|8
|3
Finsko
|3
|2
|0
|1
|0
|15:4
|7
|4
Lotyšsko
|4
|1
|0
|1
|2
|9:17
|4
|5
Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|8:28
|0