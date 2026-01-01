Předplatné

MS hokej U20
Čeští juniorští hokejisté si zajistili postup do čtvrtfinále MS U20, na závěr skupiny B porazili Lotyšsko 4:2. Šlo o důležitou výhru, protože takhle svěřenci trenéra Patrika Augusty mají stále šanci skončit ve skupině na druhém místě. O konečném umístění rozhodne noční souboj Kanady s Finskem. Na koho tedy můžou narazit v boji o semifinále? Program MS do 20 let ZDE>>>

Pokud Kanada potvrdí roli favorita a Finy porazí, Česko s jistotou zůstane na druhém místě a vyzve soupeře ze třetího místa skupiny A - Švýcarsko.

Co by se ale stalo, kdyby Finsko Kanadu překvapilo a zvítězilo, ať už v základní hrací době, nebo v prodloužení? V takovém případě by Češi zůstali na třetí příčce a ve čtvrtfinále by na ně čekal poražený z nepříjemné dvojice Švédsko – USA.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švédsko3300015:59
2USA3300014:99
3Švýcarsko4200210:86
4Slovensko4100313:133
5Německo400045:220

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada3210018:78
    2Česko4210118:128
    3Finsko3201015:47
    4Lotyšsko410129:174
    5Dánsko400048:280

