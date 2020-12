Pešán bere „budoucí reprezentanty“. Proč nepojede Stránský a Frodl?

Trenér české hokejové reprezentace Filip Pešán nominoval hráče na turnaj Channel One Cup • hokej.cz

Kapitán Českých Budějovic Pavel Pýcha si zahraje na Channel One Cupu • Pavel Mazáč (Sport)

Od všeho trochu. Filip Pešán si pro nominaci na ruský Channel One Cup zvolil cestu mixu. Do národního týmu povolal zkušené hráče protřelé reprezentací, ale zároveň i devítku noviců. Mezi neočekávaná jména patří například zlínský Daniel Gazda nebo Pavel Pýcha, kapitán Motoru. Pozval také hráče z NHL, využít naopak nemůže borců ze Skandinávie a Švýcarska.

Chtějí vidět jiné hráče. Pouze dva hokejisté, kteří si zahráli listopadový Karjala Cup, odletí v pondělí do Moskvy také na druhý turnaj Euro Hockey Tour. Jsou jimi Filip Hronek a Andrej Nestrašil . Jinak je tým pro ruský turnaj takřka kompletně jiný.

V nominaci je hned devítka nováčků. Překvapivými jmény jsou třeba obránci Daniel Gazda (Zlín) nebo Pavel Pýcha (Motor ČB). Právě Pýcha hrál ještě v minulé sezoně Chance ligu, teď se ve 24 letech může těšit na premiéru v národním dresu. „Jsou to mladí perspektivní kluci, kteří opakovaně podávají dobré výkony v extralize. Chtěl jsem tým doplnit o mladší kluky. Bojím se, aby další únava po těžkém turnaji starší hráče zdravotně nepoznamenala. Je to naše budoucnost, vidím je jako budoucí reprezentanty,“ komentoval jejich pozvánku kouč Filip Pešán.

Pouze mezi náhradníky zatím figurují nejlepší extraligový střelec Matěj Stránský z Třince i statisticky nejlepší gólman soutěže, plzeňský Dominik Frodl. „Je šance, že Stránský s námi nakonec pojede. Teď by to ale byl třetí povolaný třinecký útočník. Dal jsem přednost klukům, kteří brzy odletí do zámoří (Filip Zadina, Lukáš Jašek). Nechtěl jsem Třinci uškodit, abych jim vzal tři ofenzivní hráče. Dominik Frodl pak chytá v dobré formě, chtěl jsem ale využít šanci, kdy teď můžu vidět naše gólmany chytající v Rusku,“ vysvětlil Pešán.

Z borců, kteří aktuálně působí v Česku, ale v šuplíku mají podepsaný NHL kontrakt, jsou ještě kromě Hronka, Zadiny a Jaška také Jakub Zbořil a David Kaše. Stále však zůstává s otazníkem, zda se turnaje v Rusku budou moct zúčastnit. Mluví se totiž o tom, že by v brzké době měli všichni nabrat směr Severní Amerika, kde se vše připravuje na start slavné ligy.

„Zatím máme potvrzené, že by s námi měli odjet. Zákaz padl pouze u Radima Zohorny, kde nám nominaci zatrhnul Pittsburgh. Do konce týdne ale může ještě dojít k nějakým změnám,“ potvrdil manažer reprezentace Petr Nedvěd. „Je to poslední šance tyhle kluky vidět. Chci, aby poznali moji a naši práci,“ přidal Pešán.

Oproti zvyklostem i během konání akce národního týmu dál poběží domácí extraliga, také na to bral při skládání týmu ohled. S odmítavými postoji klubů se ale nesetkal. „Zohledňujeme program extraligy, proto povezeme na turnaj více hráčů. Ty, které pak čeká hned v pondělí zápas, třeba už v neděli nenastoupí. Není to příjemná situace, není ale možné z naší soutěže nikoho nenominovat. Snažil jsem se klubům vyjít vstříc. Nesetkal jsem se s velkou negací, není to však jednoduchá situace,“ řekl Pešán.

Z původní plánované sestavy se mu omluvili Jiří Sekáč , Tomáš Hyka , Jakub Krejčík, Michal Jordán . Z rodinných důvodů se pak nezúčastní jindy stálí reprezentanti Hynek a Tomáš Zohornové.

Celý turnaj se bude konat v moskevské CSKA aréně. Všichni hráči a členové realizačního týmu budou testováni v zemích, kde působí, a pak také bezprostředně po příletu znovu v Moskvě. Stejně jako v Helsinkách bude i tato akce konaná za specifických podmínek v režimu tzv. bubliny, kdy se týmy budou moct izolovaně pohybovat pouze mezi hotelem a stadionem.