Hrubec před MS ošoupává rez: Zápas jsem potřeboval. Bude to jenom lepší

Když vítězství nad Švédskem hodnotil po zápase Filip Pešán, Šimon Hrubec právě odcházel a kouč zrovna dostal otázku na výkon zkušeného gólmana. „Šimon právě odešel z místnosti, tak abych ho moc nepřechválil,“ začal s hodnocením brankáře. Hned vzápětí ale velmi ocenil spolehlivost, kterou novopečený šampion KHL dával českému mužstvu klid při švédských závarech. Podle hlavního trenéra splnil roli, kterou v týmu má - dát šanci reprezentaci vyhrát.

Podobně jako celému mužstvu i Hrubcovi v zápase trvalo, než se do hry dostal. Přeci jen naposledy chytal ve středu 28. dubna, kdy triumfoval vítěznou jízdu Avangardu Omsk v boji o Gagarina. Utkání se Švédy potřeboval. „Trénoval jsem těžce, ale trénink vám nikdy nevynahradí zápas. Na začátku jsem se zatáhnul, ale druhá a třetí třetina už byla lepší. Říkal jsem si: ´Ty jo, dva týdny bez zápasu…´ Bylo to cítit fyzicky, ale věřím, že to bude jenom lepší,“ řekl vimperský rodák.

Na první reprezentační zápas od 20. prosince, kdy bývalý třinecký Ocelář naposledy chytal (na Channel One Cupu a také proti Švédsku), se opravdu ohromně těšil. Hokej začínal Hrubcovi dost chybět. Těšilo ho, že si mohl zachytat před alespoň tisícovkou českých fanoušků, před nimiž v reprezentačním dresu a na domácím hřišti ještě nehrál. Vzhledem k okolnostem byla gólmanovi i tato kulisa velmi příjemná.

Zda bude Hrubec v brance i v sobotu při poslední prověrce před světovým šampionátem proti Rusku, se teprve dozví. Další možnost rozchytat se před odletem do Rigy by ale rozhodně bral. „Ted jde určitě o to, abych se do toho znovu dostal a hlavně ošoupal rez, jak já říkám. Později už bych se snad mohl cítit fyzicky lépe,“ zadoufal s širokým úsměvem devětadvacetiletý reprezentant.

Švédskému soupeři, jenž byl složen převážně z hráčů elitní švédské ligy (SHL), ocenil dobrý výkon na hřišti O2 arény. I když v zápase národní tým dvakrát prohrával, podle Hrubce hrál opticky lépe a kvalita byla na české straně. Reprezentačního fantoma trochu mrzelo, že Češi nedali třetí gól ještě v základní hrací době, ve které podle jeho slov měli dost šancí rozhodnout. Každopádně výhru bere a je rád, jak se reprezentace předvedla.

Vzhledem k velkému množství omluvenek z NHL je dost možné, že Švédsko nastoupí v základní skupině šampionátu v Lotyšsku proti Česku ve velmi podobné sestavě. „Jsem zastánce toho, že až opravdu vypukne mistrovství světa, tak to bude úplně jiný turnaj než České hry. Uvidíme, s čím Švédi ještě přijdou, určitě mají ve hře ještě nějaké hokejisty, kteří jim přijedou. Kolikrát vám stačí dva hráči, kteří úplně změní chod a nastavení celého týmu. Takže bych vůbec nedělal žádné závěry z toho, v jaké jsou teď sestavě,“ dodal Hrubec.