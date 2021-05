Švýcaři vyrazí na Čechy i s Finem. Věří si na medaili, říká znalec Marha

OČIMA EXPERTA: Josef Marha, pětinásobný mistr švýcarské ligy s Davosem

„Švýcaři přijeli na šampionát hodně kousat a tajně si věří na medaili. Vidí, že přes Kanadu a Ameriku by to mohlo jít spíš než jindy. Letos poskládali velice zajímavou sestavu, která by boje o medaile měla atakovat. To jednoznačně. Mix zkušených a mladých dravých kluků. Do týmu získali z New Jersey Devils Nico Hischiera, což je ve Švýcarsku velice oblíbený, ale hlavně vynikající hráč s velkým potenciálem do budoucnosti.

Já však musím smeknout klobouk před Andresem Ambühlem, který vyrazil na svoje šestnácté mistrovství světa. Neuvěřitelné, nemám slov. Je mu 37 let a pořád může hrát hokej na nejvyšší úrovni, v sezoně vedl dlouho bodování NLA. Vůbec bych se nedivil, kdyby zvládl dvacet šampionátů. Jestli je toho někdo schopen, tak on. Nechápu, kde bere pořád tolik energie. Ale narodil se do rodiny farmářů, vyrůstal u krav, fajn kluk z vesnice.

Andres… Pořád mám před očima, jak ve svých sedmnácti stojí na autobusové zastávce, aby se dostal v Davosu k zimáku. Tak jsem mu zastavil a vzal ho s sebou. Takovej bažant. A ono to je už dvacet let… Uvidíte, že si odehraje svoje. Nedávno jsme se potkali, trochu jsme se bavili, vzpomínali.

Švýcaři jsou vůbec poctiví kluci. Budou tvrdě makat, šroubovat, nic nevypustí. Nebudeme to mít s nimi snadné, bude to nejspíš boj.

V brankovišti jsou silní, na Berru a Genoniho je spoleh. Genoni byl v mých očích vždycky gólman pro NHL. Neuvěřitelně silný hlavně v hlavě, vždy skvěle připravený. V Zugu chytá skvěle. Díky oběma brankářům budou schopni zlobit všechny soupeře. Menším otazníkem je pro mě jen obrana. Ta není extra silná, tam by to mohlo z jejich pohledu trochu váznout. Defenzivě budou muset hodně pomáhat útočníci.“