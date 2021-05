Dánsko má nového krále! Jensen si dal špagety a poprvé srazil Švédsko

Ještě nikdy se nestalo, že by Dánsko v soutěžním utkání severského souseda porazilo. Pořádků měl zjevně dost Nicklas Jensen. Jeden z nejzkušenějších mužů v sestavě outsidera, už šestinásobný účastník šampionátu a aktuálně hráč Jokeritu působícího v KHL. Právě levé křídlo elitní formace vymyslelo všechny branky svého týmu, klání rozseklo hattrickem a asistencí.

Královská výprava dánských legionářů vstupovala do duelu s nelichotivou bilancí jedenácti porážek proti Tre Kronor na vrcholných akcích. Během dosavadních setkání navíc inkasovala hned 58 branek, sama jich vstřelila jen 17 a překvapení se nepředpokládalo ani tentokrát. Ovšem squadra kouče Heinze Ehlerse naskočila do zápasů s precizní taktikou a jasným plánem: nejít do oslabení!

Omílanou průpravu narušilo jen současné vyloučení v závěru druhé třetiny. Olivera Lauridsena s Oscarem Lindbergem vyhnali rozhodčí na trestnou lavici za krosčeky, ve hře čtyř proti čtyřem se pak trefili Jensen a spol. hned dvakrát za 42 vteřin.

V obou gólech měl 28letý forvard prsty. Právě tehdy se duel překlopil poprvé na stranu aktivního outsidera.

Jensen zavšil hattrick v polovině závěrečného dějství gólem z přesilovky, ztráta Tre Kronor už byla dvougólová. Švédi se sice v závěru nadechli k mohutnému tlaku, odhodlanou dánskou partu už ale nerozebrali. „Skvělý den pro celé Dánsko. Něco, na co dlouho nezapomeneme. Úspěch si můžeme užít, ale k cíli vede ještě dlouhá cesta," komentoval tříbrankový ranař.

Na zápas si hotelový servis připravil pro seveřany zajímavé povzbuzení. Ke snídani jim dovezl boloňské špagety. „V osm ráno jsme měli před zápasem týmovou snídani a je skvělé, že nám připravili právě tohle,“ smál se po utkání Jensen v rozhovoru pro hokej.cz.

„Nemůžeme si dovolit takové výkyvy ve hře, musíme se snažit zápas kontrolovat. Jde o lekci, která nás vyšla draho," přiznal Carl Klingberg, který rovněž prožil úspěšné utkání. Dal dva góly a na další přihrál, výběru tří korunek ale jeho příspěvek nestačil.

Dánsko - Švédsko v soutěžních utkáních (MS, OH, EC) 1 výhra – 0 remíz – 11 proher

Skóre: 21:61



Posledních pět vzájemných zápasů na MS:

2017: Dánsko – Švédsko 2:4

2016: Švédsko – Dánsko 5:2

2014: Švédsko – Dánsko 3:0

2013: Dánsko – Švédsko 2:4

2012: Dánsko – Švédsko 4:6





Po úvodní prohře Kanady s Lotyšskem tak klopýtnul v úvodu šampionátu už druhý favorit. Tentokrát mohla být pro skandinávského favorita malým zdviženým prstem už dubnová vzájemná bitva z přípravy, v níž Dánové (rovněž s gólovým přispěním Jensena) urvali výhru 3:2. Šlo o první jejich výhru v jakémkoliv souboji od roku 2003, až tentokrát ovšem posunuli historii dál.

Mají i to první vysněné soutěžní vítězství.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:40. Nicklas Jensen, 37:33. Nicklas Jensen, 38:09. Kristensen, 48:22. Nicklas Jensen Hosté: 22:06. C. Klingberg, 35:09. Tömmernes, 50:56. C. Klingberg Sestavy Domácí: Dahm (Dichow) – Lassen, M. Lauridsen (A), O. Lauridsen, Jensen Aabo (C), O. Larsen, Nicholas Jensen, Kristensen – Nicklas Jensen, Jakobsen, Boedker – Andersen, Jesper Jensen, Hardt – True, Bau Hansen, Meyer – Poulsen (A), From, Olesen – Madsen. Hosté: Fasth (Reideborn) – Tömmernes (C), Lundkvist, Pilut, Nygren, Dahlbeck (A), Lööv, Pudas – Lundeström, Rakell (A), Olofsson – A. Kempe, Holmberg, Sörensen – Friberg, M. Kempe, Rasmussen – P. Lindholm, O. Lindberg, C. Klingberg – Wingerli. Rozhodčí Stadion