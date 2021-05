Omluva Slovákům za prostředníček. Zklamal jsem, litoval útočník z NHL

Nikita Komarov dostal v první třetině trest do konce utkání za ostrý zákrok na Šimona Nemce, účty si s ním chtěl vyřídit Kristián Pospíšil • Reuters

Peter Cehlárik slaví gól do prázdné branky, kterým potvrdil výhru Slovenska 5:2 • Reuters

Šarvátka, do níž se zapojil i Bělorus Jegor Šarangovič (vlevo) v zápase se Slovenskem • Profimedia.cz

Víc než Velkou Británii, dnešního soupeře na mistrovství světa (11.15), řešili slovenští fanoušci pikantní situaci ze závěru zahajovací bitvy s Běloruskem (5:2). Talentovaný běloruský útočník Jegor Šarangovič (22 let) z New Jersey Devils, který je na šampionátu kapitánem Bělorusů, ukázal na slovenskou střídačku prostředníček. Poté, co minutu před koncem neproměnil trestné střílení za stavu 4:2. Navíc mu v zápase sudí od videa sebrali regulérní gól. I tak se Šarangovič za nepřiměřené gesto okamžitě a veřejně omluvil.