Reprezentant Blümel: otec bývalý rozhodčí. Mám zákaz diskuzí, říká syn

Jako nejmladší člen týmu plní úlohy, které k tomuto statutu náleží. Po tréninku sbírá Matěj Blümel puky. Když někdo ze zkušenějších parťáků potřebuje pilovat střelbu, zůstane na ledě, aby mu kotouče nabíjel. „Je to skvělé, užívám si, že tu můžu být. O něčem takovém jsem snil od chvíle, kdy jsem začal hrát hokej. Být ve dvaceti letech v týmu s klukama z NHL nebo KHL, to je paráda. Užívám si tady každý den,“ září spokojeně.

Že by se mohl dostat do finální nominace na šampionát? Tomu ještě před několika týdny nevěřil. A nevěřil tomu ani otec Petr, bývalý elitní čárový rozhodčí, který v české nejvyšší soutěži odřídil 930 zápasů a byl také mimořádně úspěšný na mezinárodní scéně. „Upřímně si nemyslím, že má šanci dostat se letos na mistrovství. Už kdyby se po sezoně v klubu objevil v reprezentaci na kempech před šampionátem, bylo by to hezké. Reálnou možnost odjet na mistrovství světa ale nevidím,“ říkal v půlce února v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Řekl to takhle i synovi Matějovi? „Jasně že jo. Sám jsem tomu do poslední chvíle nevěřil, že bych se do nominace mohl dostat,“ usmívá se pardubický forvard. „Kolem Vánoc byl první turnaj, pak jsem jel i na druhý. Byl jsem za to strašně rád. Když jsem pak jel na kemp před šampionátem, říkal jsem si, že šance, že bych do Rigy odjel s týmem, je tak jedno procento. Čím dýl jsem přežíval ty škrty, tím víc jsem tomu začínal věřit. V koutku duše jsem doufal, že by to mohlo vyjít.“

Táta mu před odletem na první velkou seniorskou akci rady nedával. „Jen mi říkal, ať si to hlavně užiju, že nemám hledět na to, jakou mám roli. Říkal jsem mu, že snad po tomhle mistrovství nebude v rodině sedm účastí na šampionátu, ale osm,“ věřil Blümel mladší, že si v Lotyšsku nějaké utkání zahraje.

Nejcennější doporučení dostal od otce už dávno. Jaké? S rozhodčími se nedebatuje! „To už jsem slyšel někdy v dorostu, když jsem se hádal s rozhodčím a táta to viděl z tribuny. Pak mi to hodně vyčetl, od té doby už raději nediskutuju,“ culí se Matěj, který před rokem startoval na šampionátu dvacítek. V roce 2019 ho ze stého místa draftoval Edmonton Oilers.

První zápas národního týmu sledoval jen z hlediště. Včera však byl dopsán na soupisku, zaplnil tak poslední volné místo pro útočníka. „S trenérem jsme se o tom bavili. Říkal mi, abych makal i dál, a uvidíme, jak to půjde v průběhu turnaje. Já jsem s tím ale víceméně počítal. Náš tým má svoje hvězdy, přijeli kluci z Ameriky, daleko lepší hráči než já. Snažím se jim ale vyrovnat. Jsem šťastný, že jsem si místo získal,“ popisuje Blümel.

Od zkušenějších spoluhráčů se snaží vysledovat jejich návyky i herní řešení. „Snažím se odkoukat, jak se rozcvičují, co dělají po trénincích, jak řeší určité situace na ledě. Je toho hodně. Fakt se je ale snažím sledovat a naučit se něco, co mě třeba v kariéře může zase o kousek posunout. Snažím se hodně sbírat zkušenosti,“ přiznává.

Jak se na tréninku srovná šestnáct útočníků? Není při cvičení navíc? „Hodně jezdíme cvičení pro dva útočníky, takže tam se normálně dostanu. Když se pak hraje, buď se s někým střídám, nebo třeba zaskočím, když má někdo problém s nožem. Kluci jsou ale skvělí, vždycky mě tam někdo pustí. Jsou rádi, když je někdy můžu vystřídat,“ rozesměje se.

Fungování na lince hotel-autobus-aréna zatím zvládá. „Byli jsme na to dopředu připravováni. Oproti prvním dnům je to mnohem lepší v tom, že už nemusíme jen sedět každý sám na pokoji, ale můžeme se spolu potkávat. Už nám taky přivezli PlayStation a pingpongový stůl, chodíme hrávat, zpestříme si to. Zábavu si najdeme, užijeme si to i tak,“ doplňuje mladík, který před turnajem odehrál v reprezentaci dvanáct zápasů a vstřelil čtyři góly.