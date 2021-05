Pan prostředníček. Lídr Bělorusů budí pozornost góly i urážkami soupeřů

Dvakrát prošel draftem bez povšimnutí. Nulový zájem, žádné naděje. V roce 2018 však přišla změna. Jméno Jegora Šarangoviče vyřklo v pátém kole vedení New Jersey. Od té chvíle nastoupil na cestu, kterou lemují obdivné věty plné chvály. Stal se třetím nejlepším střelcem Devils v ročníku a zapadl do mladého jádra týmu. Na MS vede běloruskou reprezentaci jako kapitán a kromě gólu na sebe upoutal i skandálem v bitvě se Slováky.

Ruslan Salej, Michail Grabovskij nebo bratři Kosticynové. Nejznámější a také nejvýznamnější běloruské hvězdy posledních let. Prosadili se v klubech NHL, výrazní byli i v národním dresu. Dodnes zůstávají symboly tamního hokeje. Jenže jejich sláva po odchodech do Evropy pohasínala. V roce 2016 se v nejlepší lize světa naposledy proháněl hráč s běloruským pasem. Až po čtyřech prázdných ročnících navázali na předchůdce Jegor Šarangovič z New Jersey a na dva zápasy také obránce Maxim Suško ve Philadelphii.

Především prvně jmenovaný o sobě dal hned v premiérové sezoně pořádně vědět. Kromě tvrdé dřiny a výrazného zlepšení na farmě má i štěstí, které v prosazení se mezi nejlepší zákonitě potřebujete. V roce 2018 si ho vyhlédli skauti Devils. Což se nyní ukazuje, jako ideální destinace pro start kariéry. Tým, který se teprve buduje a který tvoří jádro plné mladíků s očekávaným vrcholem v blízkých několika letech. Skvělá organizace pro talentovaného nováčka.

„Jdeme správným směrem. Máme kvalitní mladé jádro. Nejde jen o mě a o Hischiera, Blackwooda, Bratta nebo Zachu. Mluvím třeba o Jegorovi,“ prohlásil po konci ročníku Jack Hughes, jednička draftu 2019 a hlavní hvězda Devils. Právě okolo amerického centra se má celá budoucnost organizace točit. A fakt, že ve výčtu hráčů, které vnímá jako hlavní kumpány ve své misi, nezapomněl zmínit běloruského forvarda, o něčem svědčí.

Stejně jako u nových mladých pušek New Jersey, tak i u Šarangoviče se očekává, že se dál bude zlepšovat. „Naučil jsem se v zámoří, že se nesmí nic vypustit. Žádný moment. Jednak jdete sami proti sobě, ale také tím prohráváte zápasy. Zároveň je třeba poslouchat herní systém. A když to děláte, vítězství přijdou. Mám v plánu v letní přípravě pořádně dřít, abych měl natrénováno pro celý příští ročník,“ shrnul plány po konci sezony, ve které nasázel šestnáct branek. Jen tři další nováčci zvládli větší porci.

Hvězdičku cepuje mimo jiné i hráč, jenž jako poslední běloruský hokejista válel v NHL. „Na tréninku mi pomáhá i Michail Grabovskij. Zaměřujeme se hlavně na rychlou střelbu z první a na rychlé nohy. To jsou věci, na které se soustředíme i tady v zámoří s trenéry. Je to důležité. Cítím, že to stále není ideální, je co zlepšovat,“ prohlásil pro klubový web.

Po velice dlouhém období tak má reprezentace země, které bylo odebráno pořadatelství mistrovství světa kvůli nepokojům proti autoritativní vládě prezidenta Alexandera Lukašenka, znovu borce, který se může měřit s naprostou špičkou. „Omlouvám se, ale je těžké na tohle odpovídat, nezlobte se. Na šampionát se však velice těším i tak,“ odpověděl Šarangovič na otázku, co si myslí o faktu, že se nakonec nepředstaví na domácí půdě. I diplomatický výrok o ožehavém tématu ukazuje atmosféru, která v rodné zemi panuje.

Kromě silných výkonů v zámoří si získal pozornost, pozitivní i negativní, také na mezinárodním poli. A to velmi rychle, stačil k tomu hned úvodní duel proti Slovensku. Mladý kapitán měl minutu před koncem duelu příležitost snížit nepříznivý výsledek trestným střílením. Šanci neproměnil, vychytal ho Branislav Konrád a Šarangovič, tušící, že promarnil důležitý moment, zklamání neunesl. Když projížděl okolo slovenské střídačky, ukázal vztyčený prostředníček. Aféra byla po prohře 2:5 rázem na světě.

„V zápase se Slovenskem má frustrace vyústila v hanebnou a nezodpovědnou reakci vůči jejich střídačce. Není žádná omluva pro mé chování. Cítím se zahanbeně,“ napsal poté na svůj profil na Instagramu.

Neomluvitelné to jistě je, na druhou stranu to ukazuje, jakým způsobem Šarangovič turnaj a působení běloruské reprezentace vnímá. Chce úspěch. A ví, že aby k němu došlo, především on musí zahrát lépe. „Celý tenhle moment nereflektuje, kdo jsem jako člověk a jako hokejista,“ dodal.

Jegor Šarangovič Narozen: 6. června 1998 (22 let) v Minsku (Bělorusko)

Výška/váha: 187 cm/92 kg

Pozice: útočník

Klub: New Jersey Devils

Draft NHL: 141. pozice v roce 2018 (New Jersey)

Kariéra: Dinamo Minsk (2014-18 a 2020), Binghampton/AHL (2018-20), New Jersey (2021)

Statistiky v NHL: 54 utkání, 30 bodů (16+14)