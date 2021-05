Česko - Švédsko i u Pastrňáků doma: Trochu boj, přítelkyně má přesilovku

Sedne si doma k televizi a začne fandit Kovářovi a spol. Vedle sedící přítelkyně ale bude přát Švédům. „Takže náš čeká trochu boj,“ pousměje se hokejový kanonýr David Pastrňák, který pro iSport.cz krátce popsal, jak budou v Bostonu prožívat česko-švédský souboj na MS v hokeji 2021 . Právě z této severské země pochází partnerka Rebecca Rohlssonová, s níž každým dnem čekají syna. „Bude to pro nás derby,“ hlásí do telefonu cestou na trénink.

Sám reprezentoval na třech šampionátech (2016-18), takže moc dobře ví, jak je to v Česku sledovaný turnaj. Ale stejně je to i ve Švédsku.

Dvě hokejové země. Pro oba soupeře navíc veledůležité utkání o postup.

Právě proto se u nich doma v Bostonu večer čeká i velká fandící bitva. „Rebi tady navíc má maminku, takže na mě budou dvě. Bude to přesilovka dva na jednoho!“ směje se Pastrňák, který ale plánuje, že se nenechá umlčet a reprezentačním parťákům bude držet palce.

„Když hrají Češi se Švédy v jakémkoliv sportu, je to pro nás derby. A vždycky je to vyšperkované. Jsme sportovní blázni, takže sledujeme všechno možné. Rádi se o něco vsadíme, třeba kdo uvaří večeři,“ popisuje sportovní nadšení slavného páru.

Pro oba týmy je to zápas o všechno. Češi ani Švédové nevstoupili do mistrovství ideálně, dneska od 19.15 hodin českého času se chystá vypjatá bitva. Pešánův výběr spasí jenom výhra. Porážka znamená s největší pravděpodobností zatarasená cesta do čtvrtfinále. Takže fiasko.

„Klukům moc držím palce, aby to zvládli. Potřebují nějaký povedený zápas,“ hlásí „Pasta“, jenž byl zrovna na cestě na trénink Bruins. Ty v druhém kole play off čekají New York Islanders.

Dnešní večer bude ale vyhrazený reprezentačnímu hokeji. „Zatím to klukům moc nevycházelo, ale nechci to moc hodnotit, viděl jsem jenom kousíček jednoho zápasu. Jinak nic. Nevyšlo to kvůli časovému posunu. A když jo, tak to zase nedávali v televizi. Takže až dneska se podívám,“ plánuje nejlepší střelec NHL v minulé sezoně.

„Doufám, že to kluci zvládnou. Moc jim fandím a držím palce,“ hlásí do telefonu.

Pastrňák rád reprezentoval při každé příležitosti, pozvánku neodmítl ani v době, kdy neměl v NHL kontrakt. Tentokrát se už předem omluvil z pochopitelných důvodů. Jeho partnerka očekává narození syna.

„Může to být každým dnem, takže jsem pořád na telefonu,“ hlásí Pastrňák a přeje si, aby všechno bylo v pořádku.

Dneska má ale ještě jedno přání. Aby Češi vyhráli. I když přítelkyně se svojí maminkou by z toho doma radost neměly...