SOUHRN: Česko se propadá, Seveřané vyhráli. Lotyši nezvládli nájezdy

Ostrý boj o postup do play off na mistrovství světa v hokeji pokračuje dál. Důležitý zápas ve skupině A zvládlo Švédsko, které otočilo průběh duelu s Velkou Británií (4:1), ve druhém duelu české skupiny Dánsko skolilo Bělorusko (5:2) a odstrčilo českou reprezentaci, která má zápas k dobru, až na šesté místo tabulky. Kanada pokračuje ve stíhací jízdě za čtvrtfinále, poradila si s Kazachstánem. Ve vypjaté večerní bitvě Lotyšsko padlo s Norskem 4:5 po nájezdech.

Dánsko ve třetí části smetlo Bělorusko

Hokejisté Dánska otočili čtyřmi góly ve třetí třetině zápas proti Bělorusku vyhráli třetí utkání na turnaji a posunuli se na čtvrté místo neúplné tabulky skupiny A.

Bělorusové začali aktivně a byli za to odměněni vedoucí brankou. Ve 3. minutě otevřel po vydařené individuální akci skóre Děmkov, který elegantně přešel přes obránce Lauridsena a překonal brankáře Dahma.

Dánové vyrovnali v první přesilové hře, Bailenovo vyloučení potrestal Mayer. Při Lassenově trestu mohl vrátit Bělorusům vedení Paré, netrefil ale odkrytou branku. Následně se do brejku dostal Jesper Jensen, Kolcov ale jeho šanci zlikvidoval.

V 11. minutě putoval předčasně do kabin Drozd, Dánové ale v pětiminutové přesilovce skórovat nedokázali. Jen si vytvořili výraznou střeleckou převahu. Další početní výhodu Seveřané nevyužili ve druhé třetině a poté sami v oslabení inkasovali. Vyloučení Jespena Jensena bleskově využil Stefanovič, dánský útočník se zpět na led vrátil již po čtyřech sekundách.

Ve 42. minutě byl blízko vyrovnání Hardt, ale trefil jen tyč. Za tři minuty už Kolcov kapituloval, poté co jej překonal Asperup a oslavil premiérový start na šampionátu gólem. Dánové pokračovali v aktivitě a za další tři minuty poprvé vedli po trefě Froma.

A nebylo to z jejich strany vše. Bělorusové odpadli a Dánové zápas ovládli. O čtvrtý gól se postaral tvrdou střelou Lauridsen, poslední slovo měl tečující Hardt.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:29. Meyer, 44:58. Asperup, 47:48. From, 49:53. M. Lauridsen, 52:15. True Hosté: 02:12. Děmkov, 30:20. Stefanovič Sestavy Domácí: Dahm (Sogaard) – Lassen, M. Lauridsen (A), O. Lauridsen (C), Jensen Aabo, Kristensen, Nicholas Jensen, O. Larsen – Nicklas Jensen, Jakobsen, Meyer – Storm, Jesper Jensen, Hardt – True, Asperup, From – Andersen, Madsen (A), Poulsen – Olesen. Hosté: Kolosov (D. Taylor) – Falkovskij, Chenkel (A), Znacharenko, Antonov, Bailen, Korobov, Solovjov, Šinkevič – Protas, Šarangovič (C), Prince – Lopačuk, N. Komarov, Drozd – Platt (A), Kodola, Paré – Stefanovič, Děmkov, Belevič. Rozhodčí Schrader, Sternat – Obwegeser, Seewald Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Švédsko otočilo duel s Brity

Hokejisté Švédska porazili tým Velké Británie 4:1. Seveřané inkasovali jako první, ale zápas otočili a už krátce po jeho polovině vedli 3:1. V průběžné tabulce se posunuli ze dna na čtvrté místo o bod před český tým, s nímž prohráli ve čtvrtek 2:4, odehráli ale o zápas více. Tři body za gól a dvě nahrávky zaznamenal útočník Marcus Sörensen, dvakrát skóroval Mario Kempe.

Favorizovaní Švédové měli po celý zápas velkou střeleckou převahu (56:14). Jen v prvním dějství vyslali na branku střeženou Bownsem dvacet střel, zatímco Fasth čelil jen pěti pokusům. V páté minutě nevyužil dobrou možnost Lindberg, o chvilku později ale udeřil překvapivě soupeř.

Kirk nahazoval bekhendem z křídla puk před branku, kam si najížděl Connolly, toho ale poslal na led Rakell. Britský útočník následně "uklidil" do branky Fastha, hned poté překročil brankovou čáru i kotouč. Po velmi dlouhém přezkoumávání situace u videa mohli Britové slavit vedení, Kirk si připsal v pátém startu na turnaji pátý gól.

Jen chvilku nato se Fasth zapotil při pokusu Hammonda. Na druhé straně se vyznamenal Bowns po Olofssonově zakončení. V 15. minutě si Švédové, kteří odehráli celé utkání bez vyloučení, zahráli první přesilovku. A po minutě ji také využili, když se po pěkné souhře prosadil Sörensen. Ještě do přestávky byl blízko Olofsson, ale jeho pokus zazvonil na brankovou konstrukci.

Přesně po 27 odehraných minutách už Švédové vedli. Pilut připravil ideální pozici k zakončení pro Pudase, jenž z kruhu napálil puk bez přípravy do horního růžku. Bowns pak skvělými zákroky držel Brity na dostřel, jenže ve 33. minutě skryl svůj pokus za obránce Kempe a i on se trefil parádně pod horní tyčku. Snížit mohl vzápětí Duggan, ale Fasth byl proti.

V úvodu třetí části nevyužili Švédové dvě krátce po sobě jdoucí přesilovky, ale nemuselo je to nijak mrzet. V 53. minutě definitivně rozhodl Kempe. Tváři v tvář sice Bownse ještě zcela nepřekonal, ale procedil puk za jeho záda a následně ho snadno dorazil do branky.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:18. Sörensen, 27:00. Pudas, 32:08. M. Kempe, 52:34. M. Kempe Hosté: 07:20. Kirk Sestavy Domácí: Fasth (Reideborn) – Tömmernes (C), Nygren, Dahlbeck (A), Sellgren, Pilut, Pudas, Lööv – O. Lindberg, P. Lindholm, Rakell (A) – Sörensen, A. Kempe, M. Kempe – Hållander, Lundeström, Olofsson – Frödén, Wingerli, Friberg – Rasmussen. Hosté: Bowns (Whistle) – D. Phillips, O'Connor, Richardson (A), Tetlow, Swindlehurst, Clements, Garside – Davies, Myers (C), J. Phillips – Kirk, Connolly, Dowd (A) – Perlini, Hammond, Lake – Lachowicz, Duggan, Hook – Betteridge. Rozhodčí Ansons (LAT), Vikman – Nikulainen (oba FIN), Zunde (LAT). Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 4 3 0 0 1 15:7 9 2. Švýcarsko 4 3 0 0 1 14:10 9 3. Slovensko 4 3 0 0 1 11:12 9 4. Dánsko 5 2 1 0 2 12:11 8 5. Švédsko 5 2 0 0 3 16:10 6 6. Česko 4 1 1 0 2 12:13 5 7. Velká Británie 5 1 0 1 3 9:19 4 8. Bělorusko 5 1 0 1 3 10:17 4

Lotyši opět nezvládli nájezdy

Hokejisté domácího Lotyšska podlehli Norsku 3:4 po samostatných nájezdech, bodovali sice ve čtvrtém z pěti zápasů, ale výrazně si zkomplikovali boj o čtvrtfinále. Na čtvrtém místě mají náskok jednoho bodu před pátým Kazachstánem a dvou bodů před šestou Kanadou. O druhém vítězství sedmých Norů rozhodl v šesté sérii rozstřelu Michael Haga.

Jubilejní 100. zápas na MS odehrál obránce Jonas Holös, který na tuto hranici dosáhl jako první Nor a celkově jako 21. hokejista v historii. S patnácti účastmi na světových šampionátech třiatřicetiletý Holös zaostává jen o jednu za rekordmany Mathiasem Segerem a Andersem Ambühlem ze Švýcarska.

Norové se ujali ve čtvrté minutě vedení. Sondre Olden vyjel zpoza branky, vystřelil bekhendem a puk za Matisse Kivleniekse srazil Arturs Kulda. Vzápětí mohl vyrovnat z přečíslení Krastenbergs, ale dočkal se až v čase 11:55, kdy se trefil z pozice za pravým kruhem.

Otočit stav mohl v 15. minutě z úniku Ronalds Keninš, ale ztroskotal na Henriku Haukelandovi. O tři minuty později už Keninš tváří v tvář norskému gólmanovi uspěl a bekhendový blafák zakončil mezi betony.

Norové srovnali krok po 68 sekundách druhé části, kdy v oslabení ujel Ken André Olimb a střelou z mezikruží nedal Kivlenieksovi šanci. Vrátit vedení domácím mohl ve 28. minutě po přihrávce Ralfse Freibergse Miks Indrašis, ale minul.

Na začátku třetí třetiny se radovali naopak Norové, protože z pozice mezi kruhy se trefil Mathias Emilio Pettersen. V 50. minutě překvapil z levé strany z úhlu Haukelanda Kristians Rubins a duel dospěl do prodloužení. V něm Lotyši nevyužili přesilovou hru a nájezdy rozuzlil Haga.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:55. Krastenbergs, 17:44. Keninš, 49:42. Rubins Hosté: 03:50. Olden, 21:08. K. A. Olimb, 41:56. Pettersen, . Haga Sestavy Domácí: Kivlenieks (Punnenovs) – Balinskis, Rubins, Sotnieks, Cibulskis, Freibergs, A. Kulda, Jaks – Darzinš (A), Abols, Keninš – Rihards Bukarts, Džerinš (A), Roberts Bukarts – Karsums, Daugavinš (C), Indrašis – Krastenbergs, Marenis, Meija – M. Redlihs. Hosté: Haukeland (Arntzen) – Holos (C), Lilleberg, Lesund, Espeland, Krogdahl, Kaasastul, Bjorgvik Holm – Pettersen, K. A. Olimb, Rosseli Olsen – Trettenes (A), Olden, Lindström – Salsten, M. Olimb (A), Haga – Solem, Henriksen, Röymark – Hoff. Rozhodčí Jeřábek (CZE), Stano – Synek (oba SVK), Hynek (CZE) Stadion Riga Arena

Kanada dál stíhá čtvrtfinále

Hokejisté Kanady zdolaliKazachstán 4:2 a po teprve druhé výhře z pěti zápasů pokračují ve stíhací jízdě za postupem do čtvrtfinále. Kazaši díky dvěma gólům Nikity Michajlise odpověděli na trefy Andrewa Mangiapaneho a Adama Henriqueho, ale v čase 47:40 rozhodl Cole Perfetti a tři sekundy před koncem při power play dovršil výsledek Connor Brown.

Kanada, která po prohrách s Lotyšskem (0:2), USA (1:5) a Německem (1:3) ve středu zdolala Norsko 4:2, se ujala vedení v 7. minutě při vyloučení Ševčenka. Při obléhání Šutovovy branky se prosadil z dorážky Mangiapane. Na potvrzení svého druhého gólu v druhém utkání na turnaji si musel útočník Calgary počkat, protože rozhodčí na ledě odraz puku z vnitřku branky neviděli a změnu skóre uznali až podle videa.

Vzápětí mohl zvýšit Bernard-Docker, ale Šutov jeho vyloženou šanci zmařil. Na druhé straně se vyznamenal také Kuemper při šanci Samata Danijara. V 17. minutě mohl zvýšit po Ferrarově přihrávce Bunting, Šutov ale svůj tým opět podržel.

Po 61 sekundách druhé části Kanaďané už znovu skórovali, poté co Powerovu střel od modré čáry tečoval Henrique. Kazachstán následně přečkal oslabení při Svedbergově vyloučení a ve 25. minutě snížil. Přečíslení vyřešil individuálně střelou z levého kruhu na bližší tyč Michajlis.

Kazachstán potom nevyužil svou jedinou přesilovku v utkání, ale pak třikrát za sebou pykal. Kanada ale neuspěla a po 91 sekundách třetí třetiny střelou z pozice mezi kruhy vyrovnal opět Michajlis.

Šutov potom vychytal Danfortha, ale ve 48. minutě nestačil na střelu Perfettiho do levého horního rohu z pozice mezi kruhy. Kazaši ale drželi těsnou ztrátu a v závěru se snažili při tlaku vyrovnat. To se jim ale nepodařilo a Brown do prázdné branky upravil na konečných 4:2.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:30. Michajlis, 41:31. Michajlis Hosté: 06:03. Mangiapane, 21:01. Henrique, 47:40. Perfetti, 59:57. Co. Brown Sestavy Domácí: Šutov (Bojarkin) – Dietz (A), Makljukov, Blacker, Svedberg, Šalapov, Samat Danijar, Orechov – Akolzin (A), Sagadějev, Ševčenko – Michajlis, Valk, Savickij (C) – R. Starčenko, Šin, Šestakov – Paňukov, Asetov, Sajan Danijar – Lichotnikov. Hosté: Kuemper (Hill) – S. Walker, Ferraro, Power, Stecher (A), Bernard-Docker, Beaudin, Schneider – Henrique (C), Co. Brown (A), Mangiapane – Vilardi, N. Paul, Comtois – Danforth, Hagel, Bunting – Anderson-Dolan, Pirri, Perfetti – Foudy. Rozhodčí Romasko (RUS), Sidorenko (BLR) – Golyak (BLR), Lazarev (RUS) Stadion Arena Riga