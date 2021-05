Žolík Vrána: Cíl je snad jasný. Hodinky má od Pešána zpátky, co zranění?

Do zápasu se Švédy původně jít ani neměl, začínal jako třináctý útočník. Omezovalo ho zranění, v jednu chvíli to vypadalo, že skončil. Potom však Jakub Vrána zase jednou předvedl, v čem je jeho velikost. Na začátku třetí části zavěsil gól, který v duelu se Švédy nastartoval velkolepý český obrat. Ale hotovo zdaleka není. „Jsem hrozně rád, že se to povedlo. Vyhráli jsme důležitý zápas, ale máme ještě spoustu práce před sebou,“ připomněl při online rozhovoru s novináři. Když před hymnou podával trenéru Pešánovi na střídačku hodinky za nejlepšího hráče zápasu, vyloudil v jeho tváři úsměv. „Pak jsem je dostal zase zpátky,“ dodal.

Jste první, kdo z Filipa Pešána vyloudil na střídačce pozitivní emoce. Když od vás přebíral hodinky, začal se smát. Slíbil jste, že mu je dáte?

„Ne. (směje se) Nechtěl jsem je nechat ležet na mantinelu. Podal jsem mu je a možná dobře, že tam byl záběr, jak se směje. Každý trenér je v tomhle jiný. Peši určitě emoce má, jenom to možná není tak vidět, jak to vidíme my a jak to vidíte vy. Ty hodinky jsem pak dostal zase zpátky.“

Tým předvedl ve třetí části velký návrat. Jan Kovář po zápase říkal, že před třetí třetinou to nebylo moc o taktice, ale víře, že se to povede. Co se vlastně dělo?

„V takových situacích to není lehké, ale nesmíte přestat věřit v to, co umíte, v systém, který chcete hrát. Je hrozně důležité zachovat chladnou hlavu, soustředit se na to, co můžeme v tom zápase zlepšit. Sami jsme se dostali pod tlak, 0:2 po první třetině, to není příjemné. Ale bylo vidět, že se to zase otočilo, věřili jsme v to, co v nás je, šli jsme si za tím a vytvořili si šance, měli přesilovky. Dali jsme gól, což nám dodalo určitě energii. Musíme si z toho zápasu vzít to nejlepší. Věřím, že nám to pomůže do dalších utkání.“

Kde se ve vás vzalo, že jste pod největším tlakem, v nejhorší chvíli ze sebe vymáčkli v turnaji zatím to nejlepší?

„Nezačali jsme panikařit. Zůstali jsme trpěliví a pořád věřili, že jsme dobří hokejisti. Proto tady jsme, že do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát, nechat na ledě všechno, co umíme. A ono se nám to vrátilo. Není lehká situace takhle ze začátku prohrávat, ale o tom je hokej. Nahoru, dolů. Někdy jste v zápase dole, jindy vedete, prohráváte. Ale dokud neskončí, tak prostě není konec. To je jasné. Jsem moc rád, že se to ve třetí třetině zlomilo.“

Do zápasu jste šel jako nezařazený hráč, třináctý útočník, potom jste měl třetí nejvyšší icetime, dal gól, který mužstvo nastartoval. Dokázal jste, že vaše prohlášení, že jedete turnaj vyhrát, nebyly jen řeči, sám pro to něco uděláte a vstřelíte důležitý gól, když je nejvíc potřeba…

„Přijet vyhrát turnaj, to myslím, že má být cíl každého. Udělat všechno, co je v našich silách, a dopadne to, jak dopadne. Ale cíl je snad jasný. Jsem hrozně rád, že se nám to povedlo, na druhou stranu, vyhráli jsme důležitý zápas, ale máme ještě spoustu práce před sebou. Už nabíráme síly a chystáme se mentálně i fyzicky na další zápas.“

Jak je to důležité pro vás jako hráče, který chce hrát důležitou roli, když k tomu přispějete?

„Určitě to pomůže. Posílí sebevědomí, pomůže to celému týmu. Tvrdá práce, kterou tam odvádíme, a spousta lidí to nevidí, tak když tam takhle padnou góly, nám to dodá hodně energie. Ukáže se, že to jde, že v tom musíme pokračovat. Já osobně nejsem úplně stoprocentní s tím, co mám. Ale snažím se na ledě odvést, co nejvíc můžu. Se Švédy to dopadlo dobře a jsem strašně rád.“

Boj o postup do čtvrtfinále však trvá. Co udělat, abyste nepolevili a pokračovalo to takhle dál?

„Máme před sebou ve skupině ještě tři zápasy. Soustředíme se na ten nejbližší, jdeme den ode dne. Musíme navázat na třetí třetinu se Švédy a snažit se soupeře přehrát.“

Jak to vypadá s vámi? Trénoval jste s týmem?

„Ani jsem tam nebyl. S trenéry jsme se dohodli, že na led nepůjdu. Šlapal jsem na kole a dělal rehabilitační cviky na nohy, abych se udržel v kondici.“

V čem vás zranění nejvíc limituje?

„Jsem v dobrých rukou lékařského týmu. Snažíme se některé věci ovlivnit, tiším bolest, aby mě to netrápilo během zápasu. Ale zatím hrát můžu. Už mě to provázelo dva roky, problémy trvaly delší dobu. Je to zranění, které se takhle těžko léčí. Byl jsem trošku ve stromu, ale jsem připravený, a kdybych nemohl hrát, do zápasu nepůjdu, abych nějak tým neoslabil. Zatím to však jde a u toho zůstaneme.“

Hodně lidí vyděsilo, když jste se v první třetině vracel po jednom souboji z ledu s bolestnou grimasou. Už si mysleli, že je to Vránův konec v turnaji. Co běželo v hlavě vám?

„Natahoval jsem se pro puk a hráč mě trefil asi do nejhoršího místa, kam mohl. Nebylo to určitě příjemné, ale přijel jsem na střídačku, snažil se to rozdýchat a uklidnit se v hlavě. Chtěl jsem za každou cenu dokončit zápas.“

Potom se z vás stal český žolík…

(usměje se) „Měl jsem menší problémy, šli jsme do toho, že budu na střídačce a uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet. Byl jsem připravený hrát.“

Jak těžké je si s takovým omezením věřit, že dáte takový gól a ještě z takové střely?

„Limituje mě to, ale strašně důležitá je hlava, jak to máte nastavené. Hrát se s tím dá, není to úplně ideální, ale rozdýcháte to na střídačce a musíte furt věřit. Cítím se však dobře. Lékařský tým mi strašně pomáhá, rehabilitujeme, pracujeme na tom, abych se cítil co nejlíp.“

Nastoupil byste rád do všech zbývajících utkání?

„Určitě.“