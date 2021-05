Pozor na kata Švédů! Za Dánsko válí hrozba z prvního kola, zdvihá prst

Když bodově vylétne kdokoliv z norské, dánské nebo třeba kazašské reprezentace, máte tendenci nad tím mávnout rukou. No a co, tak se mu povedlo pár zápasů na jednom krátkém turnaji. Tohle ale není ten případ. Výkonnost si Nicklas Jensen drží na vysoké úrovni prakticky po celou kariéru. Ne nadarmo si ho Vancouver zvolil jako svou první volbu v roce 2011. Dodnes jde o čtvrtého nejvýše draftovaného dánského hokejistu.

Právě období, kdy si ho celek ze západu Kanady vybral, se však postavilo proti němu. Canucks se před deseti lety ocitli těsně pod vrcholem, finále Stanley Cupu proti Bostonu ztratili až v sedmi zápasech. Tým měl obrovskou sílu, mladá krev se do něj prosazovala nesmírně těžko. A to Jensena zastavilo v rozletu, v dresu kanadské organizace si střihnul pouhých čtyřiadvacet duelů, než ho vedení vyměnilo do New York Rangers. Ani tam štěstí nenašel, a tak zamířil zpět do Evropy.

„Mám možnost otočit list. Je to dobré pro můj herní vývoj. Mám v plánu se do NHL vrátit, teď však chci nastřílet mnoho gólů za Jokerit,“ prohlásil po změně dresu pro dánskou televizi TV2. Zatím splnil pouze část ze svého přání. Do nejlepší ligy světa se už nevrátil, nicméně počet jeho nasázených branek v KHL se zvyšoval každou sezonou. Celkem třikrát ze čtyř sezon ve Finsku získal titul nejlepšího týmového střelce. Prozatímní účet dělá 73 zářezů.

Nejvýše draftovaní Dánové v historii Mikkel Boedker – 8. celkově (2008, Phoenix) Nikolaj Ehlers – 9. celkově (2014, Winnipeg) Lars Eller – 13. celkově (2007, St. Louis) Nicklas Jensen – 29. celkově (2011, Vancouver)

„Zrovna na něj jsem se ptal Davida Skleničky (obránce Jokeritu). Říkal mi, že má vynikající střelu a hlavně, že ji velmi rád používá. Všem brankářům říkal, ať si na něj dáme pozor, že má zakončení hodně rád,“ pokýval hlavou brankář českého národního týmu Šimon Hrubec. S největší pravděpodobností právě on dostane za úkol zastavit rozjetého dánského chasníka.

Ten si přitáhl pozornost výkony v průběhu celého šampionátu. Dánové přetlačili Bělorusko, Velkou Británii a rivaly ze Švédska. Ty zničil hattrickem Jensen v podstatě sám, a zajistil tak šokující výhru 4:3. Především díky ní můžou seveřané i nadále snít o postupu do čtvrtfinále, což se jim v historii mistrovství světa povedlo pouze v letech 2010 a 2016. Aby potřetí prošli mezi nejlepší osmičku, musí bezpodmínečně zvládnout utkání s Českem.

Nejproduktivnější Dánové na MS (2016-2021) 2021 Nicklas Jensen (7 bodů) 2019 Lars Eller (5 bodů) 2018 Frans Nielsen (6 bodů) 2017 Nikolaj Ehlers (4 body) 2016 Nicklas Jensen (7 bodů)

„Mají tam několik dobrých hráčů, určitě víme o jejich kvalitách a síle celého dánského týmu. Možná je jedině dobře, že dobrými výkony zdvihli takový varovný prst. Budeme o to pokornější a uděláme vše pro to, abychom zvítězili,“ zvolil obezřetný tón český útočník Radan Lenc.

Češi se musí mít na pozoru. Nejen kvůli důležitosti utkání, ale i kvůli zmíněnému faktu, že Dánové už jednoho favorita překvapili. Teď jsou navíc natlačení do kouta, nic jiného než výhru neberou. Buď, anebo. Výběr Filipa Pešána především nesmí tohle zoufalé dánské zvíře pustit ze řetězu. Proti Velké Británii se jako zásadní ukázala první vstřelená branka. Nejinak tomu bude i nyní. I kvůli tomu se nesmí Jensen dostat ke své oblíbené činnosti. K zakončení.

ČESKO versus DÁNSKO 5 (24) Vítězství a vstřelené góly 2 (9) 330 Starty kádru na MS 914 1428 Starty kádru v NHL 775 1960 Starty kádru v KHL 565 26,4 Průměrný věk 28 Tomáš Zohorna (33) Nejstarší hráč Morten Madsen (34) Matěj Blümel (20) Nejmladší hráč Frederik Dichow (20) 186,5 cm Průměrná výška 186,2 cm Andrej Šustr (201 cm) Nejvyšší hráč Mathias Bau (200 cm) Jakub Flek (173 cm) Nejmenší hráč Nichlas Hardt (177 cm) 88,7 kg Průměrná váha 89,1 kg Andrej Šustr (98 kg) Nejtěžší hráč Mathias Bau (108 kg) Jakub Flek (74 kg) Nejlehčí hráč Nichlas Hardt (80 kg) Jan Kovář, Dominik Kubalík (oba 2+3) Nejproduktivnější hráči MS Nicklas Jensen (4+3)