Straka před Finy: V mužstvu je spousta vítězů. Nechceme nesmyslně útočit

Po tréninku v Areně Riga, kam se přesunuli poprvé, se tradičně usadil na posteli ve svém pokoji, v ruce mikrofon. Při online rozhovoru s českými novináři působil Martin Straka, olympijský šampion i mistr světa, uvolněně. Pochopitelně si přeje, aby to ve čtvrtek nebyla konečná.

Jak byste popsal rozpoložení týmu?

„Pomohl nám poslední vítězný zápas se Slováky, spadlo to z nás, nálada byla vynikající. Měli jsme výborný trénink. Poprvé jsme byli v nové hale, vyzkoušeli jsme si to tam. Moc se těšíme. Kvůli tomu zápasu jsme tady! Doufám, že ho zvládneme.“

Vy jste o všechno hráli už v posledních utkáních… Věříte, že tahle zkušenost hráčům pomůže?

„Doufám, že jo. Měli jsme čtvrtfinále vlastně už po Švýcarech… Každý další zápas. Prošli jsme toho hodně, psychicky toho kluci spoustu zažili. Vždycky jsme to dokázali zvládnout, takže doufám, že to tak pojede dál. Že jsou kluci odolní. Protože vždycky cestu našli. Jestli to bylo hezký, nebo nebylo, to už je jedno. Pokaždé cestu našli, což je taky hodně důležitý.“

Nemůže být ale jejich psychika už vyčerpaná?

„Myslím, že ne. Naopak by jim to mohlo pomoct. Někteří kluci dostali volno na zápas se Slováky, takže si psychicky odpočinuli. Ostatní hráči v zápase, i když o nic nešlo, za to vzali, každé vítězství se počítá, dali nějaké góly. Takže si myslím, že by to z nás mělo všechno spadnout. Byly v tom už i systémové věci, o to nám šlo.“

Pomůže klíčovým hráčů jako Filip Hronek, Jan Kovář nebo Dominik Kubalík to, že jedno utkání nehráli? Ušetří hodně sil?

„Každý to vnímá jinak. Někomu to pomůže, někdo by možná chtěl nastoupit, ale takhle jsme se rozhodli. Podle mě by to nemělo nikoho dál ovlivnit. Kluci by měli být odpočinutí, plní sil. Je to o momentálním rozpoložení. Musíme nechat na ledě maximum.“

Už víte, jaká bude sestava?

„Máme nějakou vizi, víme, jak nastoupíme. Dopředu to ale neřekneme, až hodinu před utkáním.“

Poprvé jste trénovali v Areně Riga, rozdíl oproti provizorním podmínkám v Olympijském komplexu, že?

„Konečně hokejový stadion! (směje se) Ne, to zase ne… Stejně je to jedno, protože diváci zatím chodit nemohli. Snad už teď někdo bude. Hala je moc hezká, bylo to něco jiného. Také led byl v pořádku, byli jsme na něm necelých čtyřicet minut, nikdo si na něj nestěžoval. Máme bojovnou náladu, všichni se těší. Panuje pohoda.“

Útočník Filip Chytil, jenž měl zdravotní trable, je v pořádku?

„Byl v pohodě, mohl absolvovat trénink, není to nic vážného.“

Pojďme k Finům. Souhlasíte s hlavním koučem Filipem Pešánem, že se teď maže, jak jste s nimi hráli během sezony v rámci Euro Hockey Tour?

„Ano, jde o něco jiného. Tohle je o postup do semifinále mistrovství světa. Takhle to všichni vnímáme.“

Co na ně bude platit? Zatím je na turnaji porazil jenom Kazachstán.

„Videa a analýzy máme díky videokouči Alešovi Vladykovi, takže se na to všechno podíváme. Finy známe, víme, co čekat. Je to výborně bruslící mužstvo, skvěle organizované, málo vylučované. Musíme být silní na puku, systémoví. Po hráčích chceme, aby hráli pospolu, byli si na blízku. Oni to vědí. Hlavní je nebýt zbytečně vylučovaní. To zdůrazňujeme.“

Kazachstán na obhájce mistrovského titulu nastoupil s totální defenzivou, to asi nechcete, ne?

„To ne. Nechceme ale nesmyslně útočit. Když nebudeme mít puk a budou ho mít oni, chceme se taky zatáhnout dozadu, abychom nelítali jako blázni. Musíme to rozlišovat. Kdy můžeme jít a kdy zůstat zpátky, počkat si na jejich chyby.“

Ručinského pětka: koho by vybral do své lajny snů?

Věříte si?

„Musíme! Jinak bychom do zápasu nemohli jít. Musíme být sebevědomí jako tým.“

Jak moc je důležité dostat do hráčů mentalitu vítězů? To je právě to, co zdobilo vaši generaci.

„Kluci to musejí mít v sobě. O tom jsme s nimi zrovna dneska mluvili, aby tohle měli v hlavách. Protože jsou to šampioni. Kovi (Kovář) vyhrál v sezoně titul, Klokan (Klok) taky, stejně jako Matěj Stránský. V mužstvu je spousta vítězů, kteří tu mentalitu mají a umějí vyhrávat. Musíme být sebevědomí, nejhorší je, když se bojíte o výsledek, což jsme v předešlých utkáních zažili. Musíme být optimisticky naladění, povzbuzovat se. Ale zároveň je důležitá i pokora.“

Můžete takové věci hráčům právě jako zástupce úspěšné generace předat?

„Snažili jsme se, když jsme s nimi mluvili. Jak už jsem zmiňoval – musí být pokora, ale i sebevědomí. Všechno vychází od srdíčka, nasazení, blokování střel. Dělat všechny věci pro tým. Ne individuálně. Žádný jedinec utkání nevyhraje. Musíme jako tým. Ega musejí stranou, na ledě musíme nechat úplně všechno. Jestli je to první hráč, nebo poslední. Všichni musejí hrát do těla, všichni musí blokovat. To jsou maličkosti, které to vyhrají. Kdybychom náhodou něco vyhráli, lidi si hráče přesně takhle budou pamatovat. Jako vítěze.“

Finové mají ve svém středu mistry světa, může to hrát pro ně?

„To se uvidí po zápase…“

Jak jste bitvy o všechno prožíval jako hráč?

„To je to nejvíc, co v hokeji můžete zažít. Pravda leží na ledě, teď musíme ukázat všechno, co umíme. Jako tým.“

Důležitá budou i vhazování, Finové na něj jsou specialisté.

„Víme o tom. Není to jenom o klukovi, který na buly jde, ale i o dalších, kteří jsou vedle něho. Aby věděli, co se bude dít. Aby šli napadat, nebo naopak blokovat. Vhazování jsou důležitá. Buď puk máte, nebo ho honíte. A to je velikánský rozdíl, jestli ho musíte vybojovat, naháníte ho, nebo ho máte na své hokejce.“