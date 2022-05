Zohorna dělal Muellera, s Holíkem si rozuměli: Vytvoří šance pro každého

Klidně jste mohl dát i hattrick, šancí jste měl dost. Z čeho vám tak narostla křídla?

„Týden jsem nehrál, hodně jsem se na zápas těšil. Jste pak hodně nažhavení, až to začne. Ten odpočinek mi docela pomohl.“ (usměje se)

Je Petr Holík pořád stejný nahrávkový démon, jak si ho pamatujete z Komety?

„Umí to, umí. S Peterem Muellerem dominují extralize celou sezonu a kdyby jen jednu, už je to pár let.“

Bavilo vás mu dělat Muellera?

„No jasně, on najde kohokoliv. Je jedno, s kým hraje, vždycky mu vytvoří šanci. Petr je hodně šikovný centr.“

Chce trenérský štáb po hráčích něco speciálního?

„Těch věcí, které se týkají systému, je víc. Každý trenér má něco svého, pan Jalonen samozřejmě taky.“

Můžete ho trochu přiblížit? Třeba co se týká ofenzivy, nemáte třeba vůbec problém s přechodem středního pásma, je jedno, jestli proti stojí Finsko nebo Švédsko.

„Dbáme na to, abychom přemýšleli při každém střídání, ať jsme kompaktní, u sebe, nelítali zbytečně a dokázali si pomoci. Jo, myslím, že to docela šlo.“

Pokud se připojí 7 hráčů z NHL, pak dalších 7 po 1. kole play off, do toho David Krejčí a finalisté, můžete se rvát třeba jen o 6-8 míst pro MS. Uvědomujete si vůbec ten velký konkurenční boj?

„Tak to ale zkrátka je a platí to každý rok. Pojede ten, kdo má formu, takhle je to nastavené.“

Není to kruté, když jste odehráli dva velmi dobré zápasy?

„Nikdy přesně nevíme, kolik hráčů z Ameriky přijede. Ale tohle je spíš otázka na trenéry a manažery. Kdybychom nepočítali s tím, že přijedou kluci z NHL, tak sem prostě nejedeme.“ (usměje se)