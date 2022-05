ONLINE: Finsko - Česko. Zapojí se další posily z NHL, měl by hrát Hertl

Hokejisty české reprezentace čeká druhé vystoupení na Švédských hokejových hrách. Od 12 hodin se střetnou s Finskem. Do duelu by měly zasáhnout další posily z NHL. Nastoupit by měl Tomáš Hertl, Dominik Simon a Radim Šimek. V úvodním utkání turnaje Češi ve čtvrtek porazili domácí Švédsko 2:1. Dnešní souboj sledujte ONLINE na iSport.cz.