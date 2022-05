Finské mistrovství řeší bezpečnost. (Kyber)hrozba může přijít z Ruska

Finsko chystá na dobu při mistrovství světa velmi speciální událost. Mělo by oznámit, že podá přihlášku do NATO. Spojuje ho ale společná hranice s Ruskem, které začalo vyšilovat, ať na to zapomene. Bude pořadatel MS čelit kybernetickým útokům? Nebo něčemu horšímu? Tak znějí obavy lidí. Všichni doufají, že se nenaplní. „Musím říct, že za celou dobu komunikace s organizátory na toto téma nepřišla řeč,“ řekl za českou reprezentaci media manažer Ondřej Kalát.

Půlka května se stane ve Finsku érou, která vstoupí do dějin. Konkrétní termín zní: 17. a 18. května. Česko si to rozdá na MS s Rakouskem, ale to nebude důvod, proč se bude stát na špičkách. Finský prezident má totiž v té době nahlášenou státnickou návštěvu Švédska. A při té příležitosti by obě země měly slavnostně oznámit, že podají přihlášku do NATO.

„Nedělejte to,“ vzkázalo ale Rusko. „Takový krok by měl vážné vojenské a politické důsledky, které by od naší země vyžadovaly reciproční kroky,“ pronesla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Nebýt ruské agrese na Ukrajině, těžko by skandinávské země na dveře severoatlantické aliance zaklepaly. Ale o to tu teď nejde. Ve Finsku začne v pátek 13. května mistrovství světa, hokejový svátek, konečně i akce s diváky a hráči NHL. A během šampionátu země ukáže ruské nótě patrně dlouhý nos.

Naruší bezstarostné hokejové klima ruská hrozba? Půjde jaderná mocnost ještě dál a něco vyvede? Vystřídá covid jiný bubák, teď už s reálnou tváří ruského prezidenta? „Nikdo z hráčů se na toto téma neptal. Věříme, že o nás bude ve Finsku dobře postaráno a že světový šampionát proběhne bez problémů,“ říká media manažer české reprezentace Ondřej Kalát.

Nominace českého týmu na MS: S Hertlem i Krejčím, na Chlapíka se zase nedostalo Video se připravuje ...

Ovšem Finsko se chystá, že stát se toho může dost. Deník Ilta-Sanomat sbíral nejčastější dotazy čtenářů, na něž pak odpovídala Iro Särkkäová, doktorka politických věd a odbornice na NATO z Helsinské univerzity. Klíčové téma znělo, co Rusko může udělat, aby zemi od přihlášky odradilo. „Finsko může být vystaveno možnému hybridnímu útoku,“ pronesla odbornice.

Podobné téma pak rozvinul profesor kybernetické bezpečnosti Jarno Limnéll: „Kybernetické hrozby mohou mít mnoho podob. Může se jednat například o nefunkčnost různých elektronických služeb ve společnosti. Vývoj moderních technologií umožňuje širokou škálu způsobů, jak toho dosáhnout. Mohlo by jít například i o falešná videa politických činitelů, která by mohla být použita k podkopání jejich důvěryhodnosti. V celé své zvrácenosti to může být cokoli.“ Předpokládá, že v nebezpečí může být sektor zdravotnictví.

Na případný útok hackerů se musí chystat i organizátoři mistrovství světa. Politické špičky Ruska vždy hokejové akce hodně prožívaly. Když například Rusko ovládlo olympiádu v Pchjongčchangu, prezident Vladimir Putin ihned volal na lavičku trenéra Olega Znaroka, aby se stal prvním gratulantem.

Jenže teď se turnaj odehraje bez Ruska, tradiční favorit MS kvůli válečnému výpadu na Ukrajinu na akci nepatří, hokejová federace ho škrtla. IIHF musí pracovat s variantou, že může přijít pomsta typu nefunkčnosti informačních systémů na mistrovství světa.

V zemi se ale spekuluje i o mnohem děsivější variantě. Do NATO nesmí vstoupit země, která se nachází ve válečném konfliktu. „Pokud Rusko vypálí jednu raketu na Finsko, řekne NATO, že je Finsko ve válce, a proto nemá nárok na členství?“ zněl i jeden dotaz na finskou odbornici. „NATO je připraveno přijmout Finsko za svého člena, pokud bude chtít o členství požádat. Nemyslím si, že má smysl spekulovat, že by Rusko mohlo jedinou akcí zabránit vstupu Finska do NATO,“ uvedla.

Rok zpátky byste o podobném nápadu mluvili jako o fantasmagorii. V současné době šílenému scénáři třeba jednoprocentní možnost dáte. „Člověk to vnímá, vidí, čte. Zachytil jsem k tomu některá vyjádření,“ pokýval hlavou nad vážnou situací ve světě i český útočník Tomáš Hertl. „Upřímně, já do toho ale nevidím. Nechci říct, že se o to nestarám, ale přesně nevím, co všechno by se mohlo dít. Doufám, že všechno ve Finsku proběhne v pohodě,“ dodal centr San Jose.

Podle Kaláta do pondělního poledne ani nezaznělo upozornění organizátorů, že by země na MS měly počítat s nějakým problémem: „Musím říct, že za celou dobu komunikace s organizátory na toto téma nepřišla řeč. Aktuálně dva dny před odletem řešíme zejména logistiku spojenou s přesunem do dějiště mistrovství světa. Od organizátorů máme také letos covidový protokol, který je sice o hodně mírnější než loni, ale i s ním je spojeno spoustu administrativních záležitostí.“

Nakonec si řeknete, že covid je brnkačka. Snad zůstane jen u něj, respirátorů a z části omezeného režimu pro členy výpravy.