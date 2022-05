Dostál se přidal v poslední chvíli: Jsem nadšený, přijmu každou roli

Na mistrovství světa ve Finsku se může stát trumfem českého týmu. Lukáš Dostál posílil mužstvo v poslední chvíli, kouč Kari Jalonen ho zařadil na soupisku v neděli. „Přijal jsem všema deseti. Reprezentovat je dětský sen. Uvidíme, jak to půjde, ale ambice jsou vždycky nejvyšší,“ svěřil se novinářům před odletem gólman farmářského celku San Diego Gulls, odkud byl v sezoně vytáhnut do Anaheimu. Chytal NHL, dokonce dal gól.

Hokejisté nabrali směr Tampere. Lukáš Dostál se tak trochu vrátil domů, necelé tři sezony působil v tamním Ilvesu a vedl si báječně. Ve městě, kde se šampionát bude konat, má přítelkyni. V týmu se potkal s Liborem Zábranským, který ho v Brně trénoval, s dalšími dvěma brankáři Vejmelkou a Langhamrem se jednu dobu sešli v Kometě. „Jsem tady od toho, abych plnil roli, kterou mi tým dá. Není to o mně, je to o národním týmu, o lidech v České republice,“ vzkázal.

První starty za reprezentaci, navíc na světovém šampionátu, si můžete připsat ve městě, kde jste působil. Je to pro vás bonus?

„Reprezentovat je samozřejmě dětský sen. Strašně moc se těším, kluci jsou tady parádní a podle mě skvělá parta. V Tampere jsem hrával, město dobře znám. V nové hale jsem ještě nebyl, rád se do ní podívám.“

Co spoluhráčům můžete doporučit?

„Myslím, že centrum je hezké, jsou tam dobré restaurace. Možná to.“

Když to s mistrovstvím světa klaplo, co říkala vaše přítelkyně, která v Tampere studuje?

„Pochopitelně byla ráda. Asi se tam uvidíme, tedy až bude volný den.“

Budete schopen s trenérem Jalonenem mluvit kromě angličtiny taky jeho rodnou řečí?

„Něco jsem možná schopen finsky říct. Ale asi bude převládat angličtina.“

Do reprezentace jste byl povolán v poslední chvíli. Překvapila vás pozvánka?

„Překvapila. Jsem samozřejmě mile rád a těším se.“

Musel jste něco narychlo měnit nebo odříkat?

„Ne, to ne. Měli jsme výstupní mítinky, takže hned potom jsem se sbalil a přiletěl.“

Jak dlouho se tedy vaše účast na šampionátu rodila?

„V podstatě už před play off jsem mluvil s panem Nedvědem (generální manažer reprezentace). Ptal se mě, jestli mám zájem reprezentovat, což já vždycky mám. Jakmile jsme vypadli, pan Nedvěd se mi ozval znovu, zda tam pořád je zájem, že by mě do národního týmu chtěli. Přijal jsem to všema deseti. Jsem strašně rád, že jsem tady.“

Tak trochu se vracíte domů, zároveň v týmu znáte dost lidí, asistent Libor Zábranský vás trénoval od třetí třídy. Je i tohle na nominaci hodně příjemné?

„Znám pana Zábranského, Martina Erata a některé kluky taky. Je super být v takovém prostředí. S ostatními jsme se už seznámili a jak říkám, jsou parádní. Moc se těším.“

V mužstvu je taky obránce Filip Hronek , kterým vám dal za Detroit při vašem debutu v NHL první gól, viďte?

„Jo, jo. Ještě mi to nepřipomněl, tak doufám, že to ani nepřijde. (usměje se) Proti Detroitu jsem chytal svůj první zápas v NHL. Je tu taky Kuba Vrána , ale v tu dobu byl ještě zraněný, takže s ním jsem se nestřetl.“

Jaké máte před šampionátem ambice?

„Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, jak to půjde. Nicméně ambice jsou vždycky nejvyšší.“

Nervozita mě nikdy nesvazovala

Jak vnímáte výsledkové a výkonnostní vzkříšení českého týmu?

„Byl jsem v Americe, zápasy jsem neviděl. Sledovat jsem mohl jenom výsledky. Ale samozřejmě, do šampionátu je tak vydařená příprava určitě pozitivní.“

Už jste se bavili, jakou roli budete mít v týmu?

„Víceméně ještě ne. Večer před odletem jsme se jen sešli na hotelu. Já jsem v podstatě jenom přijel, tyhle věci se budou probírat až na místě.“

Byl byste hodně zklamaný, že jste se harcoval z Ameriky a třeba by na vás nevyšla řada a vy byste musel trávit turnaj na tribuně?

„Myslím, že jsem tady od toho, abych plnil roli, jakou mi tým dá. Ať ta role bude jakákoli. Není o mně, je to o národním týmu, o lidech v České republice. Jsem tady proto, abych reprezentoval. A přijmu každou roli, jakou mi přidělí, a budu se snažit z toho vytěžit maximum.“

Je svým způsobem unikátní, že se v reprezentačním celku setkáte s Karlem Vejmelkou a Markem Langahamrem. Tři gólmani, kteří se spolu ve stejném složení v jednu dobu potkali už v brněnské Kometě…

„Samozřejmě kluky znám, jsou skvělí! Taky je trochu paradox, že já odešel z Ilvesu a Marek Langhamer tam chytal po mně. Byli spolu jsme v Brně, kluky znám, a těšil jsem se na ně.“

Reprezentoval jste v mládežnických kategoriích, naposledy před dvěma lety na mistrovství světa dvacítek. Bude to přesto jiné, až přetáhnete přes hlavu dres národního týmu na velkém šampionátu?

„Bude to obrovská čest. Teď, stejně jako v mládeži. Obléknout dres, mít na sobě toho lvíčka.“

Provází tohle i nervozita, chvění, že jde o nároďák a kouká na vás skoro celá republiky?

„To si nemyslím. Já jsem tady od toho, abych dělal maximum. Mě nervozita nikdy nesvazovala. Snažím se užít si každý zápas. Jak říkám, těším se, rozhodně převládá nadšení. A trémista rozhodně nejsem.“