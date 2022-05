MS ONLINE: V akci jsou domácí i Kanaďané. Slováci udolali Francii

Slováci zvládli úspěšně vstup do mistrovství světa ve Finsku. V úvodním utkání šampionátu porazili Francii 4:2. Bylo to ale drama až do konce, Pavol Regenda vstřelil svůj druhý gól v utkání až pár vteřin před koncem do odkryté klece. Uspěli i Američané, kteří nasázeli Lotyšům tři góly už v první třetině a pak si pohlídali klidné vítězství 4:1. Večer se od 19:20 hrají další dva duely. Poprvé půjdou do akce domácí Finové, které čeká Norsko. A představí se také Kanada, která změří síly s Německem. ONLINE přenosy sledujte na iSport.cz.