ONLINE: Česko - Švédsko. Národní tým nastoupí s Vejmelkou v brance

Po dopoledním rozbruslení asistent Libors Zábranský pouze prozradil, že se do rozestavení zasáhlo. „Určitě ano, ale poprosil bych o toleranci. Rádi bychom tady sestavy zveřejňovali až těsně před utkáním, jak je to jen možné. Není to o tom, že nechceme komunikovat s novináři, ale ani z taktických důvodů by to nebylo moc moudré. Některé změny tam budou,“ vysvětlil Zábranský. Aspoň přidal, že jde o taktické šachy kvůli Švédsku, ne o zdravotní trable.

Jistá byla změna v brance, kde nastoupí Karel Vejmelka, což dává logiku. Trenéři si ho chtějí vyzkoušet i v těžkém zápase, byť v sobotu zůstal na tribuně.

SESTŘIH z MS: Česko - Velká Británie 5:1. Vítězný vstup, dva góly dal Blümel Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Vejmelka (Langhamer) – Hronek, Šimek, Kundrátek, Ščotka (A), Jiříček, Sklenička, Jordán – Blümel, Krejčí (A), Červenka (C) – Vrána, Hertl, Smejkal – Stránský, Špaček, Simon – Zohorna, Černoch, Flek. Hosté: Hellberg (Högberg) – Larsson (A), Dahlin, Gustafsson, Ekman-Larsson (C), Tömmernes, Lindholm – Bemström, Wallmark, Nordström (A) – Friberg, Asplund, Kellman – Bengtsson, Klingberg, Bromé – Lang, Aman. Rozhodčí Ingram (CAN), MacFarlane (USA) – Briganti (USA), Simon Synek (SVK) Stadion