Další slovenský talent (17) na scéně. „Malý Syky“ byl proti Kanadě vidět

Dva vlastní góly, nevyužité tutovky. Slovensko s Kanadou padlo 1:5, ale výsledek mate. Slováci dokázali favorita turnaje místy přehrát, hráli dobře. A pozitivem je i premiéra teprve sedmnáctiletého útočníka Adama Sýkory. Do dvou výrazných šancí se probil, další dvě připravil. Gól z toho nebyl, ale premiéra parádní. I přes prohru.

Slovenští megatalenti Juraj Slafkovský (18) a Šimon Nemec (18) už mají jméno na mezinárodní scéně mezi seniory solidní. Proti Kanadě se k nim poprvé přidal i teprve sedmnáctiletý útočník Adam Sýkora.

„Nečekali jsme, že Adam bude růst až takhle raketově,“ přiznal asistent trenéra Andrej Podkonický pro sport.sk. „Je dobrým příkladem toho, že když se maká a pracuje, můžete dosáhnout věci, které jste sami nečekali.“

Příjemně překvapený byl i Sýkora. Piešťanský rodák byl poprvé v šoku už z nominace na šampionát. Počítal s rolí náhradníka, dopředu věděl, že pokud dorazí posily z NHL, zůstane mimo soupisku. Před Kanadou ho však trenéři poslali do hry, protože ze zámoří zatím dorazil pouze obránce Martin Fehérváry z Washingtonu.

SESTŘIH z MS: Slovensko - Kanada 1:5. Druhá prohra v řadě, dvakrát pálil Dubois Video se připravuje ...

Ve čtvrté formaci hrál Sýkora se Samuelem Takáčem a Alexem Tamášim. A byl vidět. Ve 20. minutě dostal ostrý krosček od obránce Thomase Chabota, letěl na led. Sudí si zákroku nevšimli, nevylučovali. Sýkora se rychle zvedl, puk se k němu za bránou vrátil. Naznačil, že bránu objede, ale bleskově se kličkou vrátil na bližší tyč. Brankář Logan Thompson se stačil vrátit na poslední chvíli.

Stejně skončily i dvě tutovky, které Sýkora rozjel ve druhé třetině. Největší šanci pak měl v 56. minutě. Na Thompsona se řítil sám, ale při pokusu o kličku mu puk odskočil.

„Právě proto jsme Adama na soupisku napsali, chtěli jsme mu dát šanci,“ přitakal asistent generálního manažera Oto Haščák. „Sami jsme byli zvědaví, jak to zvládne. Přece jenom, Kanada je těžký soupeř a byl to pro něho velký debut. A zvládl to výborně.“

Šikovný mladík, který v aktuální sezoně pomohl Nitře k extraligovému stříbru, si z premiéry těžkou hlavu nedělal. „Možná nemám tolik talentu jako Juraj (Slafkovský) nebo Šimon (Nemec), ale jsem typ, který podřídí hokeji všechno a chce se zlepšovat každý den,“ říkal pro sport.sk ještě před mistrovstvím. „Cítím, že se mi to vrací, chci být příkladem pro další generace. I trenéři říkali, že oceňují můj velký progres v sezoně a přístup v kabině.“

Trenéry Sýkora mimo jiné přesvědčil i na Kaufland Cupu v Žilině před mistrovstvím světa. Hrál dobře, zapsal se dokonce i mezi střelce. Jako druhý nejmladší ve slovenské historii. Popisoval pak i úsměvný moment, když kapitán Tomáš Tatar přebíral pohár pro vítěze.

„Když jsem byl malý, otec trénoval Tomáše v Piešťanech a děda tam dělal maséra,“ líčil Sýkora pro sport.sk. „Motal jsem se kolem týmu, ale netušil jsem, jestli si mě bude Tomáš pamatovat. Na srazu hned přišel a říkal – ahoj malý Syky. Když jsme pak spolu pózovali s pohárem, byla to pro mě velká věc. Těším se, že mi Tomáš dá další cenné rady do kariéry.“

Z premiéry na světovém šampionátu byl příjemně překvapený i táta Roman, mládežnický trenér. „Sám jsem tomu nemohl uvěřit,“ usmíval se. „Nestává se každý den, že se dostanete na mistrovství v sedmnácti. Velké zadostiučinění, jsem na něho hrdý, lomcují se mnou emoce.“

Po třech zápasech na šampionátu má Slovensko tři body za výhru nad Francií (4:2). S Německem padlo 1:2, s Kanadou 1:5. Ve středu proti Švýcarům už pomůže obránce Martin Fehérváry z Washingtonu. „Po play off má každý nějaké bolístky, přece jenom jsem v NHL odehrál přes osmdesát zápasů,“ říkal po příletu novinářům. „Tělo to cítí, ale jsem připravený hrát. Chci týmu pomoct, jak jen budu moct. A udělám všechno, co budou trenéři vyžadovat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:47. Takáč Hosté: 10:48. Lowry, 26:11. Dubois, 37:56. Dubois, 41:08. Sillinger, 51:18. Geekie Sestavy Domácí: Húska (Tomek) – Čerešňák (A), Rosandić, Nemec, Ivan, Grman, Jánošík, Gachulinec – Pospíšil, Krištof (A), Tatar (C) – Regenda, Minárik, Slafkovský – Lantoši, Roman, Liška – Takáč, Tamáši, Sýkora – Lunter. Hosté: Thompson (Driedger) – Whitecloud, Chabot (C), Severson, Sanheim, Mayo, Holden, Graves – Roy, Dubois (A), Cozens – Anderson (A), Lowry, Sillinger – Batherson, Barzal, Johnson – Comtois, Mercer, Gregor – Geekie. Rozhodčí Ansons (LAT), Öhlund – Yletyinen (oba SWE), Seewald (AUT) Stadion Helsinki Ice Hall, Helsinky Návštěva 3 585 diváků