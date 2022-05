ONLINE: Česko - Rakousko. Třetí duel na MS, přijdou změny v sestavě?

Český národní tým čeká v úterý třetí duel na mistrovství světa v Tampere. Od 15:20 se výběr Kariho Jalonena utká s Rakouskem. Po nedělní prohře 3:5 se Švédskem se dají očekávat změny v sestavě, roztrhnout by se měla například hvězdná dvojka z NHL Tomáš Hertl - Jakub Vrána. Získají Červenka a spol. další tři body do tabulky skupiny B? Sledujte ONLINE přenos z utkání a STUDIO iSport.cz, do kterého tentokrát zavítá bývalý obránce Jakub Čutta.