Zimák z MS: Zase šeď. Nerozumím, proč Češi hrají hůř, než čekáš

Nejen čeští fanoušci po prohře se Švédy a hlavně výbuchu s Rakouskem řeší, co se stalo s hokejovým nároďákem. Je tu vystřízlivění a návrat do bolavé reality, kterou rozebrali přímo v Tampere redaktoři Sportu Pavel Ryšavý a Ondřej Kuchař. Proč po vydařené přípravě přišla tak rapidní změna nálady, ale hlavně i herního projevu, „Já tomu upřímně řečeno nerozumím... Za mě tady máme nadstandardní hráče, v týmu vidíš potenciál, ale je to poněkolikáté, že Česko hraje mnohem hůř, než čekáš,“ přemítá Pavel Ryšavý. Poslechněte si celý speciální podcast Zimák!