Nadšený Hertl: Všichni jsme hráli jako celek. A dívat se na Davidy? Nádhera

PŘÍMO Z TAMPERE | Parádní výkon. Jízda. Česko nasypalo Lotyšsku za 20 minut 5 gólů a nakonec shráblo výhru 5:1. „Dominovali jsme a mohli hrát víc v klidu. Ale nemůže to být jeden zápas a dost. Ještě máme tři zápasy ve skupině,“ pronesl Tomáš Hertl. Měl za sebou báječný večer, na jeden gól nahrál, asi až video rozsekne, jestli dal čtvrtý gól on, nebo Matěj Blümel. Jen tohle je detail, viděli jste ho ve fazóně, ve které táhne Sharks. Každý hráč týmu předvedl, co v něm je.

Dojem ze zápasu bude asi skvělý, ne?

„Byli jsme jak vyměnění a od začátku řídili zápas, ale nebylo to jen o těch gólech. Napadali jsme, hráli jsme s pukem, dohrávali jsme soupeře a podle toho i první třetina vypadala. Zaslouženě jsme ji vyhráli 5:0. Konečně to nebylo o jedné lajně, ale o čtyřech i s gólmanem, což bylo hrozně důležité. A takhle musíme do těch zápasů vstupovat, nesmíme se jen zastavit s tím, že nám jeden vyšel.“

Co myslíte, že se tak změnilo, že jste byli jak vyměnění?

„Těžko říct. Někdy to nejde, ale my jsme věděli, že musíme, že víme, jak se hraje hokej. Vezměte si i další věci. Vránič ( Jakub Vrána ) dostal na koleno, Kundrc ( Tomáš Kundrátek ) tam naskočil na soupeře hned. Stráňa ( Matěj Stránský ) poslal Lotyše k nám tělem na střídačku. Bylo to o všem, co k hokeji patří. A je to zasloužená výhra, když budeme hrát stejně, tak můžeme konkurovat každému. Dovednosti máme, ale musíme hrát pospolu, jít si za tím a ne jak v těch minulých zápasech.“

Pomohl vám David Pastrňák ?

„Pomohl, hodně. Byla nádhera se dívat na Davida s Davidem, jak se znají. Ale bylo to o všech lajnách. Já jsem dostal Blumiho a rozuměli jsme si. Jsem rád, že náš útok nastartoval zápas. Měli jsme spoustu šancí. Pasta je jeden z nejlepších útočníků NHL, každý rok dává 40 gólů, tak to vždycky pomůže. Opravdu mě ale těší, jak jsme hráli všichni jako celek.“

Celý tým žil každým detailem?

„Už když jsme šli na led, tak tam všichni řvali. Po první třetině, když to bylo 5:0 a nebyli jsme tak aktivní, hecovali jsme se, byl to od nás úplně jiný hokej. Taky to byla větší zábava, užili jsme si to. Ale musíme pokračovat dál. Když takhle začneme, tak víme, že tady můžeme dokázat velké věci. Jen to nesmít být jeden zápas a dost.

Měly na změně výkonu podíl i změny v útocích? Trenéři překopali úplně všechny.

„Dá se říct, že ano. Hráli jsme všichni pospolu, všichni do toho dali všechno. Dominovali jsme a mohli jsme ho hrát víc v klidu. Ale nemůže to být jeden zápas a dost. Ještě máme tři zápasy ve skupině.“

Pomůže i k osobní pohodě, že jste se zapsal do statistik, k tomu jste měl dost svých silných herních chvilek, kdy držíte soupeře na zádech a rozdáte puk v útočné třetině?

„Moje hra je o tom, abych byl silný na puku, abych pomohl vytvořit nějakou tu šanci. I když člověk bude dělat cokoliv a nemá gól, nebo bod, tak to není vidět. Jsem rád, že jsem pomohl, měl jsem dost střel, ještě jsem mohl zakončit v přesilovce. Potřeboval jsem takový gól dát, měl jsem dvě dorážky baseballovým stylem, dorval jsem ho tam. Jsem rád, že to naší lajně šlo. Že i ta hra může být zábava.“

Počkejte a jste si jistý, že jste ten čtvrtý gól dal baseballovým způsobem vy? Vypadalo to spíš, že v té šermovačce byl nakonec poslední Matěj Blümel.

„Bavili jsme se o tom, ale bylo mi to fakt jedno, protože to byl důležitý gól. (usměje se) On to tečoval, ale já to pak ještě dorazil. Myslím, že jsem poslední dotyk měl já, ale i kdyby ne, tak je mi to jedno. Hlavně že jsme vyhráli, protože poslechnout si českou hymnu na konci je nejvíc.“

Můžete ještě přiblížit, jak jste po těžké porážce od Rakouska chystali hlavu na další zápas?

„S klukama jsme se i bavili, že na mistrovstvích vždycky nějaký takový zápas přijde. A pořád nemusí nic znamenat a že zápasy jsou vyrovnané i ve druhé skupině. Hokej se vyrovnává, když zachytá gólman, soupeř to zabetonuje, je těžké něco zahrát. Jen primárně je to o nás. Když na někoho vlítneme a nedáme mu čichnout, jsou v našem týmu velké dovednosti, góly můžeme dávat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:02. Zohorna, 04:58. Červenka, 06:41. Špaček, 16:30. Hertl, 18:56. Pastrňák Hosté: 41:01. Kulda Sestavy Domácí: Vejmelka (Langhamer) – Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka (A), Šimek, Sklenička, Jordán, Jiříček – Pastrňák, Krejčí (A), Červenka (C) – Blümel, Hertl, Zohorna – Smejkal, Vrána, Černoch – Špaček, Stránský, Flek. Hosté: Merzlikins (21. Šilovs) – Zile, Jaks, Rubins, Kulda (A), Sotnieks, Čukste, Bergmanis, Mamčics – Keninš, Balcers (A), Abols (C) – Džerinš, Dzierkals, Ri. Bukarts – Batna, Ro. Bukarts, Marenis – Smirnovs, Jelisejevs, Krastenbergs. Rozhodčí Fraser Lawrence (CAN), Sean MacFarlane (USA) – Andreas Weise Kroyer (DEN), David Obwegeser (SUI) Stadion Nokia Aréna, Tampere Návštěva 5711 diváků

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Švédsko 4 3 1 0 0 17:6 11 2. Finsko 4 3 0 1 0 13:5 10 3. USA 4 2 1 0 1 11:7 8 4. Česko 4 2 0 1 1 14:9 7 5. Norsko 4 1 1 0 2 11:14 5 6. Rakousko 4 0 1 1 2 8:12 3 7. Lotyšsko 4 1 0 0 3 6:13 3 8. Velká Británie 4 0 0 1 3 4:18 1